DNA-analyse bekrefter at Maja (25) ble funnet i fjellet i Ørsta

SAVNET: Polske Maja Herner forsvant på fjelltur høsten 2018 Foto: Privat / Politiet

Levningene som ble funnet i fjellterrenget ved Ørsta 5. juni var savnede Maja Justyna Herner (25) fra Polen, skriver politiet i en pressemelding.

For mindre enn 20 minutter siden

Det var 21. november 2018 at den 25 år gamle kvinnen fra Polen la ut på fjelltur. Politiet ble varslet da hun ikke kom hjem samme kveld, og de fant bilen hennes på en parkeringsplass ved stien opp til fjellet Saudehornet. Hun ble sist sett i en matbutikk i Ørsta i 13.30-tiden samme dag.

Det ble igangsatt omfattende søk etter Herner, men hun forble sporløst borte.

Fredag den 5. juni fikk politiet i Møre og Romsdal melding fra en turgåer Odd Staurset, som hadde vært i terrenget, om at han hadde funnet en sko med noen benrester i under fjellpartiet Nivane utenfor Ørsta sentrum.

– Jeg var på tur med hunden på et litt uvanlig sted. Først fant vi en sko, og så fant vi en sokk med beinrester, sa han til VG dagen etter.

DNA-analyser bekrefter

Politiet i Møre og Romsdal har tirsdag fått bekreftet fra Oslo universitetssykehus at levningene stammer fra den 25 år gamle kvinnen.

25-åringens pårørende samt den polske ambassaden er varslet om resultatet av DNA-analysene.

– Det er fremdeles åpent hvor Herner har vært i fjellet. Det ble tidlig slått fast at funnstedet ikke kunne være selve ulykkesstedet. Politiet har derfor gjort flere søk, men uten at det er gjort flere funn, opplyser stabssjef Kenneth Sætre.

SØKER I OMRÅDET: I dette området fant Staurset levningene 5. juni 2020. Den påfølgende helgen søkte politiet og Røde Kors i området uten å gjøre noen ytterligere funn. Foto: Privat

Det ble iverksatt flere søk etter det første funnet, uten at det førte til videre funn. Politiet opplyste til VG tidligere at det var krevende å gjennomføre søk på grunn av snømengder.

Fortsetter søk

Onsdag skal politiet gjennomføre flere søk, blant annet i et område med en ut og i et område som tidligere lå under snøen i fjellpartiet Nivane.

– Snøsmeltingen er med på å styre tempoet på fremdriften for disse søkene, opplyser Sætre.

Han legger til at den siste sikre observasjonen Herner var i Skålavegen i Ørsta sentrum 21. november 2018, men politiet kan plassere telefonen hennes svært høyt oppe i terrenget, høyere enn utsiktspunktet Vallahornet, som ligger 830 meter over havet.

SØKTE MED HELIKOPTER: Politiet satte søndag inn et helikopter i søket etter den savnede kvinnen i Ørsta. Helikopteret skal ta bilder av de mer utilgjengelige delene av søkeområdet. Foto: Politiet

– Men opplysningene som politiet hadde, gjorde at de primære finsøkene så langt har vært lengre østover. Det har vært lett i hele det omfattende fjellområdet siden Herner forsvant, heter det i pressemeldingen.

Savnet etter fjelltur

Polske Maja Herner hadde bare bodd i Ørsta en drøy uke før hun ble borte høsten 2018.

Hun jobbet i et vaskefirma og brukte mye av fritiden sin ute i naturen. Hun ble sist sett i den lokale Kiwi-butikken i Ørsta 21. november i 2018. Da hadde hun planlagt en tur i fjellområdet over bygda.

I tiden etter forsvinningen ble det utført flere leteaksjoner, uten at kvinnen ble funnet.

Publisert: 16.06.20 kl. 16:19

