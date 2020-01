STERK VIND: Det blåser kraftig på broen, som nå er stengt. Foto: VG-tipser til 2200

Lastebil blåst over ende på Måløybrua

Måløybrua er stengt etter at en lastebil veltet på brua tirsdag formiddag. Det er sterk vind i området.

Måløybrua på riksvei 15 i Kinn kommune i Vestland fylke er stengt, etter at en lastebil veltet på broen. Politiet skriver i 16-tiden at den under slep av en bergingsbil.

Ingen er meldt skadet etter hendelsen, men det er materielle skader på rekkverket på broen. Det er ukjent årsak til at lastebilen veltet, men det var meget sterk vind på broen når hendelsen fant sted.

Politiet vurderer ikke at det er noen fare for at bilen skal velte over rekkverket, og den er nå flyttet så et felt er åpent for fri ferdsel. På grunn av sterk vind er broen likevel stengt.

– Det er ikke mulig å starte berging av lastebilen før været gir anledning til dette. Det er også planlagt å åpne opp broen for manuell dirigering så fort vinden løyer, skriver politiet i en pressemelding.

Foto: Politiet

Det er varslet storm og orkan på Vestlandet tirsdag.

Grunnet sterk vind vurderer politiet at det ikke er forsvarlig å igangsette bergingsarbeidet av vogntoget på nåværende tidspunkt.

Tirsdag ettermiddag er det ventet vind fra sør opp i orkans styrke ved Stad. Onsdag vil det også blåse storm inn mot kysten fra Stad til Bodø, opplyser meteorologene.

Uværet kan føre til trøbbel i trafikken. I fjellet i Sør-Norge er det ventet perioder med snøfokk på grunn av kraftig vind og snø, advares det.

