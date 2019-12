SKOGENS KONGE: Denne 300 kilos elgoksen tvang en mann opp i et tre i Trøndelag søndag formiddag. Foto: Viltpatruljen i Trondheim

Illsint elgokse jaget mann opp i tre: - Truende

En mann i 60-åra så seg nødt til å klatre opp i et tre da en 300 kilos elg nærmet seg truende. Da han forsøkte å skremme den vekk, ble elgen bare enda sintere.

Klokken 9.30 ringte det i nødtelefonen hos politiet i Trøndelag.

I andre enden satt en fortvilet mann i 60-årene. Han skulle ta seg en rolig joggetur langs en tursti i Risvollan i Trondheim, men opplevde at turen brått ble langt mer dramatisk enn planlagt.

En husvarm elgokse på 300 kilo hadde beveget seg faretruende nær, og den ville ikke gå vekk da mannen forsøkte å komme seg unna.

Løsningen ble å klatre opp i et tre og lage lyder i et febrilsk forsøk på å få elgen til å komme seg vekk. Da ble den mer aggressiv og begynte å stange i treet.

– Da han ringte oss satt han oppe i treet, mens elgen sto på bakken under ham. Han fortalte at elgen hadde lyst til å ta ham, og at han ikke kom seg noen vei, forteller operasjonsleder Roger Nomeland i Trøndelag politidistrikt.

Sendte patrulje

Politiet rykket ut til stedet og koblet på Viltpatruljen i området.

Da de kom fram hadde mannen kommet seg ned fra treet, men elgen var fortsatt aggressiv.

– I det vi og Viltpatruljen var fremme kom elgen tilbake og oppførte seg truende også mot oss, forteller Nomeland.

– Da besluttet Viltpatruljen raskt at elgen måtte avlives.

Viltpatruljen i Trondheim opplyser at elgen veier 150 kilo nå som den er slaktet. De anslår at elg normalt veier det dobbelte før de slaktes.

Den ble trolig født i løpet av fjoråret og var rundt halvannet år gammel.

– Lav terskel

Vakthavende Geir Lasse Aune i Viltpatruljen opplyser til VG at det er lav terskel for å avlive aggressiv og husvarm elg i Trondheim.

– Vi har en stor elgbestand, så det er ikke så uvanlig at de nærmer seg bebodde områder. Og når de først har funnet fram til et sånt sted, kommer de bestandig tilbake igjen, forteller han.

Normalt forsøker de å jage vekk elgen først, men i dette tilfellet holdt ikke det.

MÅTTE AVLIVES: Elgoksen utviste aggressiv atferd og hadde blitt husvarm, slik at den ikke lengre var redd for mennesker. Foto: Viltpatruljen i Trondheim

– Når elgen har utvist aggressiv atferd og gått etter folk på den måten som denne har gjort, velger vi raskt å avlive. Siden elgstammen er stor her oppe skader det ikke bestanden at vi tar ut et og annet dyr som har dårlig atferd, sier Aune.

Han forteller at det nesten hvert år er tilfeller av at elger nærmer seg folk, og i enkelte tilfeller også går til angrep.

– Det er gjerne folk med hund. Hunden kan fort trigge angrep hvis elgen føler seg truet av den, sier Aune.

– Hvilke råd har du til de som eventuelt skulle treffe på en lignende elg? Bør man komme seg opp i nærmeste tre?

– Normalt holder det å gå unna hvis du har kommet deg for nær. Kommer den etter bør du søke dekning. Har du hund i bånd, slipp løs hunden. Den har lettere for å komme seg unna, sier Aune.

Publisert: 29.12.19 kl. 18:47

