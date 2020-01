Parat om NAV-skandalen: – De ansatte har jobbet i god tro

Fagforeningen Parat sier NAV-saken er et resultat av svikt i ledelse og politisk styring, og at ansvaret ikke hviler på den enkelte ansatte.

– De ansatte i NAV har jobbet i god tro. Det er ledelsen og styringen som har sviktet, ikke de ansatte i NAV. Derfor vil vi heller ikke godta sjikane av ansatte i NAV, sier Parat-leder Agathe Osland Hellesen.

Flere fagforeningsrepresentanter for ansatte i NAV svarer på spørsmål i høringen i Stortinget torsdag.

Hellesen understreker at det hun sier ikke må oppfattes som et forsøk på distansere NAV fra trygdeskandalen, men sier at trygdeskandalen har en dimensjon langt utover etaten.

– Det vi ser nå, er konsekvens og resultat av et dårlig politisk håndverk, sier hun og peker på både det politiske arbeidet før inngåelsen av EØS-avtalen i 1994, og trygdereglene fra 2012.

– Man har ikke sett rekkevidden av å gå inn i EØS opp mot norsk lovverk, og følgelig heller ikke sikret tilpasning av norsk lovverk. Det er grunn til å spørre seg om dette også gjelder andre områder.











LEDER: Agathe Osland Hellesen, leder i Parat NAV, redegjorde på høringen torsdag.

– Kunne blitt rettet opp før

Dokumentene som har blitt offentliggjort i kjølvannet av NAV-skandalen, viser at flere NAV-ansatte allerede fra 2014 stilte spørsmål om regelverket internt. Etter at det var oppdaget at NAV praktiserte feil i julen 2018, var det også stor usikkerhet rundt hva det innebar.

– Feilen kunne blitt rettet opp på et tidligere tidspunkt hvis organisasjonen hadde lyttet til sine ansatte, sier Hanne Glemmestad i Fellesorganisasjonen (FO).

– Noen vil si at EØS-saken er toppen av et isfjell. Vi er redd for at det er flere av NAVs forvaltningsområder hvor rettsanvendelse og skjønn utøves feil. FO anbefaler derfor en bred gjennomgang

– Kommet spørsmål fra de ansatte flere ganger

Øyind Hov Randmæl, leder i AVYO sier de har lest NAVs internrapport med bekymring og undring.

– Undring fordi det har kommet spørsmål fra de ansatte flere ganger, som ikke er blitt fulgt opp, sier han.

– Vi har hatt møter med medlemmer som har hatt møter før 1999 og stilt spørsmål ved EØS-regelverket og reglene for å ta med trygd til utlandet. Saken har vært, og er, en stor belastning for de ansatte i velferdsetaten

– NAV-ansatte tok opp spørsmål om artikkel 21 høsten 2017. Departementet sier at de ikke husker dette, har dere noe å tillegge? spør Eva-Kristin Hansen (Ap).

– Det var en saksbehandler som ikke ville stå frem med navn, men vi ble gjort kjent med møte dagen etter at saken ble kjent. Dette var et møte med en dagsorden. Dette innspillet var ikke dagsorden, men ble diskutert. Det er blitt bekreftet av en annen møtedeltager senere, svarer Randmæl.

Det finnes imidlertid ikke noe referat fra møtet, sier han.

Han sier det kan være at det mangler forvaltningskompetanse i NAV, til hvordan ting skal løftes videre

– Ikke gode systemer

Marit S. Isaksen i FO sier det ikke er gode systemer for å diskutere faglige utfordringer i NAV, hvis man har et behov for å ta dem videre.

– I tillegg mener ikke vi det er god nok kultur for å melde tilbake om systemer som ikke virker, eller regelverk som har en uheldig virkning, sier hun.

– Har varslet om kritisk bemanning

Elisabeth Steen, hovedtillitsvalgt i NAV NTL, sier NAV har stått i en krevende situasjon over tid, og tilliten er svekket.

– Innbyggerne stoler mindre på NAV, noe som gjør jobben vanskeligere. Vi har i flere år varslet om den kritiske bemanningen i NAV, sier hun.

Flere trekker også frem mangel på juridisk kompetanse i etaten.

I NAVs knusende internrapport ble manglende styringssignaler fra departementet, mangelfull kompetanse og kapasitet, misforståelser og dårlig kommunikasjon trukket frem som grunnene til at NAV har tolket EØS-reglene for trygd feil i flere år.

– Ansatte i NAV har stor grad av tillit til informasjonen som formidles internt. Vi har medlemmer som sier at de har stilt spørsmål ved om trygdeforordninge var riktig, og vi har ingen grunn til å tvile på det. Men fordi det er manglende referatkultur i NAV, kan ikke dette dokumenteres, sier Steen.

Steen sa i november til VG at nav ikke baserer sin forvaltning på poliske signaler. På spørsmål fra Høyres Bente Stein Mathise om hun fortsatt står ved det, svarer hun:

– Det er jo sånn at NAV er en politisk styrt etat. Måten vi styres på er gjennom tildelingsbrev, og etatsstyringsmøtene. Der har vi bedt om at fagforeningene må få være med, men det har vi ikke blitt hørt på, sier hun.

– Man forholder seg til de signalene som er - man driver ikke fortolkningene sine i et vakuum.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken ble sitatene fra Agathe Osland Hellesen, leder i Parat NAV ved en feil tillagt Parat-nestleder Anneli Nyberg. Dette ble rettet 09.01.20 klokken 16.40.

