KRITISK TIL NHO: Lars Mamen i Fair Play Bygg, Oslo og omegn, reagerer på at NHO Service og Handel bisto Fagarbeideren med et forlik med tre bulgarere, han mener var meget dårlig for arbeiderne. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

NHO hjalp byggefirmaet Fagarbeideren: - Burde aldri vært medlem

Leder Lars Mamen i organisasjonen Fair Play Bygg sier NHO hjalp Fagarbeideren AS mot bulgarske arbeidere. NHO vurderer nye rutiner.

Nå nettopp

VG har skrevet om innleiselskapet Fagarbeideren AS, som fikk en jobb ved Politiets nye beredskapssenter, tiltross for at han som har drevet selskapet er dømt til ikke å drive næringsvirksomhet resten av livet.

De ansatte har ikke fått lønn i høst, som har gitt dem store økonomiske problemer. Selskapet ble slått konkurs siste uke før jul.

Selskapet fikk hjelp av NHO da det på ettersommeren ble strid rundt tre bulgarske arbeidere som ble forsøkt sendt hjem.

– Vi mener det er problematisk at NHO har bidratt til å gi Fagarbeideren AS ett inntrykk av seriøsitet: NHO-medlemskapet burde signalisere seriøsitet og at arbeidsgiveren forholder seg til normale regler i arbeidslivet. Men her har NHO brukt ressurser på å bistå Fagarbeideren i sak mot tre bulgarske arbeidere som ble svært dårlig behandlet, sier leder Lars Mamen i Fair Play Bygg, Oslo og omegn.

– Oppsagt og forsøkt sendt hjem

Det var en advokat fra NHO Service og Handel som bisto sin medlemsbedrift Fagarbeideren AS i forbindelse med behandlingen av tre bulgarske arbeidere.

– De tre ble oppsagt og forsøkt sendt hjem til Bulgaria uten lønn. Heldigvis fikk vi og Hope for Justice kontakt og greide å hindre at de ble hjemsendt uten lønn. Det endte i et forlik. Det var et meget dårlig forlik, fordi de hadde jobbet lenge uten lønn og skulle hatt anslagsvis 80 000–90 000 kroner. Fagarbeideren burde aldri vært medlem av NHO, sier Mamen.

– Byggenæringen har et problem

Mamen fortalte til VG om dette forliket:

– Bulgarerne fikk litt penger til mat i hånda da de begynte. Det var alt de fikk. De jobbet i en og en halv måned før de ble presset til å skrive under et papir de ikke visste hva var. Det var en oppsigelse. De fikk flybillett i hånden og skulle bli sendt hjem. Heldigvis fikk vi kontakt med dem og sammen med Hope for Justice fikk vi koblet på en advokat som forhandlet fram et forlik med arbeidsgiveren, sa Mamen.

Han sier hele byggenæringen må ta lærdom av denne saken.

– Jeg ser at byggenæringen har et problem med kriminalitet i bransjen. Bedrifter leier inn arbeidere fra meget useriøse selskaper og det må det bli en slutt på. Den seriøse delen av byggenæringen må ta lærdom av denne saken, og hindre at dette skjer igjen, sier Mamen, som leder en organisasjon hvor arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner har gått sammen for å skape et ryddigere arbeidsliv.

Han ber om at bedriftene som faktisk har fått hjelp fra Fagarbeiderens ansatte å reise bygg, om å ta ansvar.

– Jeg oppfordrer Skanska, AF og andre bedrifter som har leid inn arbeidere fra Fagarbeideren AS om å være solidarisk, og betale lønn til de ansatte i Fagarbeideren som ikke har fått rettmessig lønn. Jeg har også anmodet Skanska og andre store og seriøse selskaper om å se om de har jobb til Fagarbeideren-ansatte.

– Hadde ingen kunnskap

NHO Service og Handel vil ikke kommentere selve saken med de tre bulgarerne, men sier de ikke visste om problemene i selskapet.

– Vi bistår våre bedrifter som del av medlemsskapet, og hadde på det tidspunktet ingen kunnskap om de forhold som er fremkommet nå, sier bransjedirektør Bemanning og Rekruttering i NHO Service og Handel, Even Hagelien.

Hans organisasjon vurderer nå nye rutiner for bedre å sikre seg mot useriøse selskaper.

Seks andre arbeidere fra Bulgaria fikk økonomisk hjelp fra LO før jul, slik at de fikk billetter til å reise hjem til jul.

Publisert: 07.01.20 kl. 09:21

Mer om

Flere artikler