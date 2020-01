SØKTE VED ÅSTEDET: I april i fjor gjorde politiet søk med likhund, like ved hjemmet til Anne-Elisabeth Hagen. Nå på nyåret starter politiet intensiverte søk etter kvinnen som har vært savnet i over 14 måneder. Foto: Tore Kristiansen

Jakter flere gjerningspersoner: «Vi vil laste opp en video av hennes siste minutter»

Skoavtrykk i Hagen-boligen kan avsløre en gjerningspersons fluktvei. Samtidig har politiet en teori om at flere personer står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

Etter 14 måneders etterforskning av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning fra sitt hjem i Lørenskog, er åstedet i Sloraveien 4 fortsatt svært viktig for politiet.

Etterforskningsleder Tommy Brøske er sparsommelig med informasjon, men opplyser til VG at de i dag vet langt mer enn hva de gjorde da saken startet. Tolkning av sporene på det som har blitt opplyst å være et «gåtefullt åsted», har gitt politiet flere svar.

Et av de viktigste sporene i boligen, er avtrykket fra en sko av merket Sprox, som det har blitt tråkket rundt flere steder i huset.

– Hva sier Sprox-sporene dere?

– De er avsatt på en måte og på et sted, som sier oss at de er handlingsrelatert. Vi har nå formeninger om bevegelsesmønster innendørs i boligen. Vi har også tanker om hvordan det er tatt seg både inn og ut av boligen, opplyser Brøske til VG, uten at han vil kommentere mer enn det.

– Er dette tydelige svar for dere, eller er det teorier?

– All den tid vi ikke vet hva som har skjedd der inne, så er dette teorier for oss, men de er basert på 14 måneders etterforskning, og vi mener å vite mer nå enn før, forklarer Tommy Brøske.

SKOSPORET: Et skospor fra en slik såle, fra en Sprox-sko, er avsatt i Sloraveien 4. Politiet knytter sporene til en mulig gjerningsperson. Foto: Tore Kristiansen

Teori: Flere gjerningspersoner

Etterforskningslederen sier en av flere sannsynlige teorier er at flere personer står bak ugjerningen mot Anne-Elisabeth Hagen.

– Uten å kommentere konkret så er det jo ulike fakta vi bygger vurderingene våre på. Vi ser spor av planlegging fra sommeren 2018. Vi kan ikke utelukke at vi står overfor flere gjerningspersoner her, sier Tommy Brøske.

VG får opplyst at det særlig er sakens kompleksitet, som leder etterforskerne i retning av at flere må stå bak og hatt ulike roller i det politiet nå mener er et drap på Anne-Elisabeth Hagen. Etter det VG får opplyst mener politiet at det er minst én person i Sloraveien, og potensielt en eller flere som står bak planlegging og oppsettet med kryptovaluta, der det kreves løsepenger.

Tommy Brøske forklarer VG at særlig de virtuelle sporene rundt kryptovaluta har vært og er svært sentrale for politiet.

– Vi har tidligere sagt at kommunikasjonsformen og sending av penger på den kryptovaluta-plattformen er komplisert. Det er et av kjennetegnene og det nye ved denne saken. Et sentralt spørsmål for oss har vært: Hvem er det som har slik kompetanse?

– Hvor stort er det miljøet i Norge som kan bidra på noe slikt?

– Jeg vil ikke gi noen bedømmelse av størrelsen på det miljøet, sier Brøske.

– På hvilken måte har dere kartlagt et slikt miljø?

– Kryptovalutasporet er fortsatt et viktig tema i etterforskningen, uten at vi kan kommentere konkret hvordan vi jobber med dette

– Hvor stor politiet i å avsløre hvem som står bak krypto-oppsettet?

– Det er som jeg har sagt før, der er et levende og viktig etterforskningsskritt for oss, sier Brøske.

SØK ETTER ET LIK: Politiet vil på nyåret intensivere søk etter Anne-Elisabeth Hagen. De mener nå at det er usannsynlig at de vil finne henne i live. Her søker politiet i Langvannet, med Hagen-huset i bakgrunnen, i april i fjor. Foto: Tore Kristiansen

Vi-formulering

Et annet spor som kan peke i retning av flere gjerningspersoner, er «vi»-formuleringen i det såkalte trusselbrevet, som lå igjen i boligen da ektemann Tom Hagen kom hjem til tomt hus 31. oktober 2018.

I brevet trues Anne-Elisabeth Hagen på livet, og det går frem i klartekst at hun blir drept dersom familien ikke betaler løsepengekravet på nærmere 100 millioner kroner i kryptovaluta.

Drapstrusselen er tilsynelatende fremsatt av flere personer, og i brevet står det:

«Vi vil laste opp en video av hennes siste minutter».

Etterforskningsleder Tommy Brøske ønsker ikke å kommentere «vi»-formuleringen i brevet.

FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen (til høyre) har vært forsvunnet siden 31. oktober 2018. Her sitter hun sammen med ektemann Tom Hagen på et eldre fotografi. Foto: Privat

Gåtene på åstedet

Åstedet i Sloraveien ble frigjort og gjort tilgjengelig for ektemannen Tom Hagen allerede julen 2018. Likevel har politiet flere ganger vært tilbake i boligen og gjort nye undersøkelser. Senest den 19. desember i fjor, da lydeksperten Truls Birkeland gjorde nye tester inne i boligen.

Tommy Brøske forklarer VG at mange av politiets undersøkelser gir svar, som leder til nye spørsmål. Han sier det fortsatt er mye politiet ikke har svar på fra åstedet.

– Hva er politiets største gåter i Sloraveien?

– Det handler mye om disse gjenstandene som ligger igjen der, sier Brøske og oppsummerer:

Brevet og konvolutten:

Hvem er det som har skrevet dette? Hvem er det som har kjøpt arket og konvolutten?

Stripsen:

Hvorfor ligger stripsen der den ligger? Hvem har lagt den der? Hva ble den brukt til? Hvorfor ble den lagt der den ligger?

De personlige gjenstandene

De er et faktum at flere av Anne-Elisabeth Hagens personlige eiendeler lå igjen på åstedet. Hvorfor ligger de der? Hva kan det si politiet?

En ny etterforskningsplan er lagt for 2020, der et av hovedsporene vil bli å finne liket etter den savnede kvinnen.

– Vi har sagt tidligere at det er lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live, nå mener vi at det er usannsynlig å finne henne levende. Fremover vil det blir mer aktive søk etter Anne-Elisabeth Hagen, sier Tommy Brøske til VG.

Publisert: 10.01.20 kl. 06:24

