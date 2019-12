FUNNSTEDET: Blomster og lys har blitt lagt ned på stedet hvor mannen i 70-årene ble funnet drept. Foto: Ola Haram, VG

Drapssiktet nordmann vil ikke la seg utlevere fra Sverige

Mannen som er siktet for Hokksund-drapet har motsatt seg utlevering til Norge.

Mannen ble pågrepet i Arvika i Sverige torsdag, og er foreløpig ikke formelt avhørt av norsk politi.

Han er siktet for drapet på en mann i 70-årene i Hokksund lille julaften.

I en pressemelding fredag melder politiet i Sør-Øst at mannen i dag har vært i avhør med svensk politi, hvor man har motsatt seg utlevering.

Han vil dermed bli fremstilt for varetektsfengsling i Sverige i påvente av at svensk rett behandler overleveringsspørsmålet.

Mannen har blitt oppnevnt en svensk forsvarer, og vil om kort tid også bli oppnevnt en norsk forsvarer.

Var etterlyst

Onsdag gikk politiet i Norge ut med en etterlysning av mannen og hans bil.

Den siktede har en relasjon til den avdøde mannen, men politiet ønsker ikke å utdype hva slags relasjon de to har.

Mannen ble pågrepet ved hotellet han bodde på i Arvika ved 11.30-tiden torsdag.

– Vi fikk tips om at han skulle befinne seg på plassen, men vi visste før det at han befant seg i Sverige, sier Jens auf der Heide, regionvakthavende befal i Värmland, til VG.

HENTET PAKKE: Mannen som ble drept i Hokksund lille julaften hentet en pakke på denne Coop-butikken like før drapet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Begynner å danne seg bilde av motiv

Politiadvokat Ann Iren Svane Mathiassen opplyste til VG onsdag at politiet nå har begynt å danne seg et bilde av hva som kan være motivet for drapet.

– Men vi kan ikke si noe mer om det per nå, sier hun.

Politiet har heller ikke ønsket å si hva slags skader mannen ble funnet med.

Han ble funnet hardt skadet i Hokksund sentrum i 19.30-tiden mandag, og erklært død på stedet kort tid senere.

