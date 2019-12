BISETTES I OSLO: Forfatter Ari Behn, som døde 1. juledag 47 år gammel. Foto: Jan Petter Lynau

Ari Behn bisettes fra Oslo domkirke etter nyttår

Den folkekjære forfatteren Ari Behn bisettes fra Oslo domkirke fredag 3. januar.

Oppdatert nå nettopp

Bisettelsen finner sted klokken 13.00, bekrefter Geir Håkonsund, som har fungert som manager for Ari Behn, overfor VG. Han uttaler seg på vegne av Behns familie.

Det er biskop Kari Veiteberg i Oslo som skal lede bisettelsen fredag 3. januar.

Bisettelsen vil være åpen for alle, opplyser Håkonsund.

Han forteller videre at programmet ikke er fastsatt på nåværende tidspunkt.

Ikke på statens regning

Bisettelsen skjer ikke på statens bekostning, bekrefter Statsministerens kontor (SMK) overfor VG.

– Ari Behn var en nyskapende kunstner og forfatter som har betydd mye for mange. Slik ordningen med bisettelse på statens bekostning har vært praktisert til nå, er det imidlertid ikke naturlig i dette tilfellet, sier kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse ved SMK.

Å bli bisatt på statens bekostning er en ære som normalt gis til soldater, ledende politikere og noen få kulturpersonligheter.

Hjukse opplyser at regjeringen vil hedre Behn ved å være representert ved bisettelsen, dersom familien ønsker det.

VG har vært i kontakt med det svenske kongehuset, som foreløpig ikke har tatt stilling til hvorvidt de kommer til å være representert ved bisettelsen.

Den svenske kongen og kronprinsessen har tidligere uttalt at de mottok beskjeden om Behns bortgang med stor sorg.

– Vi kommer til å huske Ari som den varme, hjertelige og spirituelle mennesket han var. Det var en ære å få lære Ari å kjenne. Våre tanker går til døtrene hans og familien, sa kronprinsesse Victoria og prins Daniel i en uttalelse.

Mange i sorg

Beskjeden om at Ari Behn tok sitt eget liv, kom 25. desember.

Kongehuset, venner og folket er i sorg etter hans brå bortgang, og en rekke personer som kjente Behn har publisert minneord og kondolanser i sosiale medier.

Per Heimly, som har jobbet tett med Behn gjennom mange år, skrev i et innlegg på Facebook at han er i sorg og ber om ro.

– Jeg er i bunnløs sorg over å ha mistet min beste venn og blodsbror Ari Behn i dag. Jeg er knust og ber om ro for å fordøye denne ufattelige tragedien som har rammet oss alle. Jeg elsket Ari og han vil for alltid være ved min side.

KUNSTNER: Ari Behn foran to av sine verker, «I’ll die in a heartbeat» og «Psychosis» utenfor sitt hjem i Lommedalen i 2017. Foto: Brian Cliff Olguin

Kong Harald og dronning Sonja mottok også dødsbudskapet med stor sorg.

I kunstnermiljøet, der han kjente mange, huskes Behn som fri, leken og utfordrende.

Debutromanen «Trist som faen» kom i 1999 og fikk terningkast 6 i VG. Behn markerte seg også som billedkunstner, designer og dokumentarskaper.

– Nå har Norge blitt litt kjedeligere, sier kunstner Vebjørn Sand om tapet av Behn.

Hedres over hele landet

I Lommedalen ble det torsdag holdt åpen kirke for å minnes Behn, som over en lengre periode bodde i tettstedet i Bærum.

Her var han ifølge lokalsamfunnet godt likt av alle, og blir husket som en veldig hyggelig nabo, som alltid smilte, vinket og hilste.

Også hjembyen Moss sørger over tapet av Behn, som ble 47 år gammel. Behn kom til Moss som seksåring og vokste opp i østfoldbyen.

Byens ordfører Hanne Tollerud har kjent Ari Behn siden nittitallet:

– Han var mossepatriot og god til å fremsnakke byen sin, sier Tollerud.

Fredag klokken 12 ble det lagt ut kondolanseprotokoll utenfor Moss rådhus. Søndag 29. desember er det planlagt fakkeltog gjennom byen til minne om Behn.

I Oslo mintes Ari Behn torsdag foran Slottet med tente lys, nedlagte blomster og minneord skrevet på kort som ble lagt ned under Karl Johan-monumentet.

BY I SORG: Mossinger tente torsdag lys utenfor Moss kirke etter Ari Behns bortgang. Foto: Erik Johansen Foto: Erik Johansen

Bildespesial: Se Ari Behns liv i bilder.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Hvordan vil du huske Ari Behn? Del det i vår kondolanseprotokoll her.

Publisert: 27.12.19 kl. 18:30 Oppdatert: 27.12.19 kl. 18:42

Mer om

Flere artikler