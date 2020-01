SMÅSTATER UNDER PRESS: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen holder årstalen i Oslo Militære Samfund mandag kveld. Foto: Tore Kristiansen

Bakke-Jensens nyttårs-alarm: Alvorlige endringer truer vår sikkerhet

Den sikkerhetspolitiske utviklingen fortsetter i feil retning. Det skjer hurtigere enn forventet. Militær og økonomisk maktbruk overtar for politiske løsninger. Dette er den helsvarte nyttårs-analysen fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Disse endringene er alvorlige. Militærmakt, etterretning og økonomisk makt brukes åpent for å presse og underminere andre stater, på bekostning av diplomatiske og politiske løsninger, sa forsvarsministeren i sin årstale i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Stormakts-rivalisering

Tre dager etter at USA utløste opprør, raseri og krav om hevn i Midtøsten med sitt målrettede angrep mot den iranske generalen Qasem Soleimani, holder forsvarsministeren sin tradisjonelle nyttårstale mandag kveld.

I et intervju med VG i forkant av talen, sier Bakke-Jensen at hendelsene i Midtøsten i helgen føyer seg inn i et mønster som har bygget seg opp i den siste tiden:

– Det vi nå ser i Midtøsten, er et utslag av stadig mer rivalisering mellom stormaktene, sier han.

Truet sikkerhet

– Det er mange linjer her: Ferske eksempler er debatten om Iran-avtalen der USA trakk seg ut, og spenningene rundt IS. Det er flere tydelige spillere som melder seg på, samtidig som samfunnssikkerhet og statssikkerhet griper stadig mer inn i hverandre. Sikkerheten er ny truet på helt andre måter enn der vi tidligere så rene militære operasjoner, legger Bakke-Jensen til.

Han viser til Russlands maktbruk mot Ukraina og Georgia, og deres forsøk på påvirkning av valg, samt drap og drapsforsøk i flere vestlige land. Han nevner også avslørte forsøk fra Iran på å ta livet av iranske dissidenter i Danmark.

Mister innflytelse

– Småstater som Norge risikerer å miste innflytelse og sikkerhet fordi stormaktene tar seg mer til rette, sier han.

Bakke-Jensen sier at de sist utviklede metodene for å legge press på andre land, uten å erklære krig, er problematisk og utfordrende av minst fire grunner:

** Angrep og uro settes i gang med enkle virkemidler som er billigere enn store militære operasjoner, som gjennom cyberangrep.

** De kan gjøre stor skade.

** Det er vanskelig å peke på hvem som står bak.

** Det kan være vanskelig å ta igjen.

NYE TRUSLER: Vi har basert Forsvaret på avskrekking. Men i et mer sammensatt trusselbilde kan mye gå galt uten at det koster mye, og uten at man blir oppdaget, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Avskrekking

– Vi har basert Forsvaret på avskrekking. Det skal være kostbart å gå løs på oss. Men i et mer sammensatt trusselbilde kan mye gå galt uten at det koster mye, og uten at man blir oppdaget, legger han til.

I talen mandag kveld, beskriver han Russland og Kina som to aktører som både ruster opp militært, og som samtidig tar i bruk andre virkemidler for å påvirke og å skaffe seg kontroll og innflytelse:

– Det gjennomføres militær aktivitet tett inntil andre lands grenser uten å varsle på forhånd, sier Bakke-Jensen og nevner omfattende russiske marineøvelser den siste tiden, utenfor Norskekysten og i Atlanterhavet:

Usikker intensjon

– Til sammen medfører dette kortere varslingstider og usikkerhet om intensjon, sier han.

Bakke-Jensen beskriver Kina som en global stormakt som ønsker å definere og påvirke globalt, gjennom teknologi og en kraftig militær modernisering.

– Hvordan kan Kina true i våre nærområder?

– Kina definerer seg som en stat nær Arktis. Det er også uttalt at i kraft av sin store befolkning har de krav på sin andel av ressursene i Arktis. Men der er avgjørende at internasjonal rett gjelder. Da er det viktig for oss at vi er til stede, og er våkne dersom prøver å nytolke disse spillereglene, sier han.

– Hvordan svarer en liten stat som Norge på stormaktenes økte rivalisering?

– Vi må fortsatte å slå ring rundt en regelstyrt verdensorden og de internasjonale institusjonene som er bygd opp siden andre verdenskrig, sier Bakke-Jensen.

Senere i vår skal regjeringen legge fram en ny langtidsplan for Forsvaret. Regjeringen har lovet at den skal strekke seg mot NATOs toprosentmål i denne planen. Samtidig vil regjeringen komme med en egen melding til Stortinget om samfunnssikkerhet.

