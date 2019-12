Luftambulansekrisen: Høie lover ekstra fly i nord

Helseminister Bent Høie (H) er ikke fornøyd med det Babcock har levert, men lover ekstra ressurser gjennom jul og vinter: – Vi gjør alt for at folk skal føle seg trygge.

Høyre-statsråden presenterte onsdag følgende tiltak for å opprettholde og styrke beredskapen i flyambulansetjenesten i Nord-Norge:

Babcock stiller med et ekstra dagfly, som vil stå i beredskap i Alta frem til påske. I dag er ikke flyet operativt på kortbane, men vil gradvis bli det etterhvert som piloter blir trent.

Forsvarets helikopter i Kirkenes forlenges til 15. januar. Parallelt jobbes det med å få på plass et helikopter i Kirkenes gjennom vinteren. Basert på erfaringene skal Helse Nord vurdere behov for permanent ordinært ambulansehelikopter i Kirkenes.

Det vil være et ekstra jetfly frem til 5. januar, med mulig unntak for 24. og 25. desember.

Helseregionene vil få i oppdrag å plassere et ekstra jetfly i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflyene i beredskap. Dette vil kunne ta lengre oppdrag, spesielt til Svalbard.

Utsteder ingen garantier

Høie opplyser at alle ambulanseflyene til Babcock sannsynligvis vil være uten restriksjoner i dag og dermed kunne gå på vingene.

– Vi har også ekstra ressurser gjennom julen, så vi gjør alt for at folk skal føle seg trygge. Men det handler om fly, det handler om vær. Det er faktorer som vi ikke kan styre.

Helseministeren tror tiltakene er tilstrekkelige, men utsteder ingen garantier:

– Sikkerheten til de som er ombord, går alltid først. Oppstår det tekniske problemer, blir flyet satt på bakken. Men historien har vist at vi har evne til å mobilisere andre ressurser, selv om det ikke er optimalt for tjenesten, sier Bent Høie.

BEREDSKAP: Ambulansefly utenfor hangaren til Babcock i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Vil ikke røpe ekstrakostnadene

Helseministeren vil ikke gå ut med anslag over hvor mye ekstratiltakene vil koste:

– Men det er det verdt, for å bidra til å bygge opp tilliten til denne tjenesten i befolkningen igjen og for å gi de som jobber i tjenesten, noe mer ressurser å spille på, etter at de har stått i en veldig vanskelig situasjon i over ett år, sier Bent Høie.

Babcock overtok flyambulansetjenesten 1. juli. Høie uttrykte på pressekonferansen at han heller ikke var fornøyd med den forrige leverandøren, Lufttransport.

– På bakgrunn av at forrige leverandør ikke leverte godt nok og at vi ikke er fornøyd med Babcock, legger vi disse tiltakene på toppen utover vinteren og vurderer også tiltak utover det, uttaler helseministeren til VG.

Vurderer intensivtilbud i Kirkenes

Helse Nord vil også vurdere intensivtilbudet ved Finnmarksykehuset i Kirkenes på nytt, for å sikre at klinikken har ressurser og kompetanse til å behandle respiratorpasienter som ikke kan sendes videre.

Luftambulansetjenesten HR vil inngå avtaler som sikrer raskere tilgang på nødvendige flyressurser fra Norden, hvis flere ambulansefly igjen settes på bakken.

STATSRÅDEN: Helseminister Bent Høie Foto: Frode Hansen, VG

SV har vært kritiske til Høie under luftambulansekrisen, og har vurdert mistillit mot ministeren.

SV: - Eneste stor bortforklaring

SV-leder Audun Lysbakken kaller Høies redegjørelse onsdag en eneste stor bortforklaring.

– Det grunnleggende problemet er anbudet, og det er regjeringens ansvar. Det har gått prestisje i dette for regjeringen, som nekter å vurdere en rask statlig overtakelse av ambulanseflytjenesten, sier Lysbakken.

Helseministeren viser til at han har nedsatt et ekspertutvalg som skal se på om dette er den rette måten å organisere luftambulansetjenesten på.

– Jeg mener det er viktig ikke å trekke forhastede beslutninger om at fordi det ikke har fungert nå, er det å statliggjøre denne virksomheten det eneste rette svaret, sier Høie.

Selskapet Babcock tok over driften av ambulanseflyene 1. juli i år. De første månedene var preget av svekket beredskap, og krisen har blusset opp igjen den siste uken.

Fredag 6. desember ble fire ambulansefly satt på bakken på grunn av tekniske problemer.

Tre fly ble satt inn fra Sverige samme kveld. De fikk base i Tromsø, i Alta og på Gardermoen. I tillegg leide Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) inn to jetfly som ble stasjonert på Gardermoen, og Forsvarets Bell-helikopter bistår fra Kirkenes.

Fakta om luftambulansetjenesten Luftambulansetjenesten er finansiert av staten gjennom Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene.

Tjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen.

Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere. Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud.

Babcock Scandinavian Air Ambulance AS opererer fra 1. juli 2019 alle landets ambulansefly. Kilde: Norsk Luftambulanse og NTB

En rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge viser at antall registrerte hendelser der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, teller 286 siden fra 1. juli.

