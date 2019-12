Luftambulansekrisen: Høie lover ekstra fly

Helseminister Bent Høie er ikke fornøyd med det Babcock har levert, men lover ekstra ressurser.

Babcock stiller med ekstra dagfly stasjonert i Alta, det skal stå gjennom julen men vil stå i beredskapen frem til påske. Dette er et fly som i dag ikke er operativt på kortbane, men vil gradvis blir det etterhvert sompiloter blir trent på det.

Han lovet også at forsvarets helikopter i Kirkenes forlenges frem til 15. januar. Parallelt jobbes det med å få på plass et helikopter til helseberedskap som kan være i Kirkenes gjennom vinteren. Helse Nord skal vurdere behov for permanent ordinært ambulansefly i Kirknes.

Det sier helseminister Høie på en pressekonferanse onsdag.

Han sier dessuten at det vil være et ekstra jetfly frem til 15. januar, og helseregionen vil få oppdrag å plassere ekstra jetfly i Tromsø gjennom vinteren for å avlaste kortbaneflyene i i beredskap.

Høie uttrykte også at han heller ikke var fornøyd med den forrige leverandøren på pressekonferansen.

Han sier det i morgen vil være et informasjonsmøte med de ansatte, der både luftambulansetjenesten HF, Helse Nord, Luftfartstilsynet og Babcock tilstede for å gå gjennom situasjonen og svare på spørsmål som de ansatte sitter igjen med.

Høie lover at Helse Nord fortsatt vil ha gul beredskap, og vil vurdere kontinuerlig på hvilket tidspunkt de skal gå ned til grønn i denne situasjonen.

Ambulansefly utenfor hangaren til Babcock i Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Selskapet Babcock tok over driften av ambulanseflyene 1. juli i år. De første månedene var preget av svekket beredskap, og krisen har blusset opp igjen den siste uken.

Fredag 6. desember ble fire ambulansefly satt på bakken på grunn av tekniske problemer. Torsdagen etter fant Babcock årsaken.

Tre fly ble satt inn fra Sverige samme kveld. De fikk base i Tromsø, i Alta og på Gardermoen. I tillegg leide Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) inn to jetfly som ble stasjonert på Gardermoen, og Forsvarets Bell-helikopter bistår fra Kirkenes.

Helseminister Bent Høie varslet at de fem ekstraflyene tidligst skulle hjem denne uken. Han håpet det kunne bidra til å gjenopprette tilliten hos befolkningen i nord.

– Vi vil opprettholde ekstraressursene til 20. desember, og så vurderer vi om det er behov for ytterlige videreføring. Det er for å føle trygghet i at det faktisk blir stabilitet i leveringen fra Babcock, uttalte statsråden til VG forrige fredag.

STATSRÅDEN: Helseminister Bent Høie Foto: Frode Hansen, VG

Fakta om luftambulansetjenesten * Luftambulansetjenesten er finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene. * Tjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen. * Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere. Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud. – Babcock Scandinavian Air Ambulance AS opererer fra 1. juli 2019 alle landets ambulansefly. Kilde: Norsk Luftambulanse og NTB

På spørsmål om han hadde tillit til Babcock, svarte helseministeren:

– Jeg har tillit til at de gjør alt de kan for å levere etter avtalen, men jeg er ikke fornøyd med det de har gjort til nå.

En rapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge viser at antall registrerte hendelser der oppdrag har blitt forsinket eller har måttet bli overført fra fly til andre ressurser, teller 286 siden fra 1. juli.

Publisert: 18.12.19 kl. 09:41 Oppdatert: 18.12.19 kl. 09:57

