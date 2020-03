FIKK DOBBEL LØNN: Frp-veteran Alf Erik Andersen var ordfører da han ble tilbudt jobb som statssekretær i november i fjor. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Betaler tilbake ordfører-lønn etter VG-avsløring

Alf Erik Andersen (Frp) skal betale tilbake lønn han fikk som ordfører i Mandal, samtidig med at han jobbet som statssekretær i desember, etter VGs-avsløring.

I går kveld fortalte VG hvordan Frp-veteran Alf Erik Andersen i desember fikk lønn både som statssekretær og som ordfører. Andersen har vært ordfører i Mandal kommune siden 2015. Kommunen ble formelt nedlagt ved nyttår.

Etterpå fikk han etterlønn i strid med loven fra hjemkommunen, mens han satt i regjering.

Andersen tiltrådte som statssekretær 29. november i fjor og jobbet i Oslo. Frp-toppen tjente dermed rundt 80.000 kroner i hver av stillingene i desember måned, totalt 160.000 kroner.

Han forsvarte den doble lønnen i intervjuet med VG og mente han ikke har gjort noe galt.

Når VG kontakter partileder Siv Jensen i dag, varsler hun likevel at penger blir tilbakebetalt til Lindesnes kommune.

– Sammen med Alf Erik Andersen har vi kommet frem til at han skal kontakte kommunen for å finne en ordning slik at han kan betale tilbake den doble lønnen han fikk for desember da han både var statssekretær og fungerte som ordfører, skriver Siv Jensen til VG, via sin rådgiver.

I SENTRALSTYRET: Alf Erik Andersen sitter i Frps sentralstyre sammen med blant annet Siv Jensen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Andersen fortalte i går VG at han «formelt på papiret var ordfører ut året i beredskapssammenheng». LIkevel hevet han full lønn i stillingen, samtidig som han jobbet som statssekretær i Oslo i Justisdepartementet.

433.000 på tre måneder

Beregninger VG har gjort viste at Andersen tjente 433.000 kroner i de to stillingene på tre måneder i vinter, inklusive etterlønn fra både ordførervervet og stillingen som statssekretær.

Mars måned ble omfattet da Lindesnes utvidet Andersens etterlønnsperiode til tre måneder for ordførervervet. Da valgte også kommunen å trekke fra for perioden han var statssekretær i januar, og det ble derfor ingen utbetalinger den måneden. Andersen må leve av midlene han fikk utbetalt i januar og februar, fortalte han til VG.

– Det er viktig at man som politiker passer på at informasjon er korrekt og at man får korrekt beløp utbetalt. Dersom man får for mye utbetalt, kan det svekke tilliten til politikere og den viktige jobben man gjør for samfunnet, skriver Jensen.

– Følger ikke jeg har gjort noe feil

VG har forsøkt å komme i kontakt med Alf Erik Andersen i dag, men ikke lykkes.

– Jeg føler ikke jeg har gjort noe feil, og jeg har vært åpen og ærlig hele veien, sa Andersen til VG i går.

– Jeg ga tydelig beskjed om at det var sånn det var, og det var ingen som reagerte på det.

