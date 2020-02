VAG: Stortingsrepresentant og tidligere Ap-nestleder Trond Giske har ennå ikke svart på om han vil bli leder i Trøndelag Ap. Foto: Hallgeir Vågenes

Kilder til VG: Giske vraket av eget lokallag

Styret i Trond Giskes eget lokallag har forkastet ham som kandidat til styret i Trøndelag Arbeiderparti, ifølge VGs opplysninger.

Denne uken har Trondheim Arbeidersamfunn levert en egen liste med kandidater til Trondheim Ap. Trond Giskes navn står ikke på listen, får VG opplyst.

I stedet har Trondheim Arbeidersamfunn ført opp flere andre navn - også den eneste som til nå offentlig har erklært seg som kandidat til ledervervet, den populære ordføreren Amund Hellesø (43) i Nærøysund.

Lokallagsleder Tine Christin Eikevik i Trondheim Arbeidersamfunn ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

Vrakingen av Giske er stikk i strid med anbefalingene til Trondheim Ap, som Trondheim Arbeidersamfunn er et lokallag innenfor. Trondheim Ap foreslo nylig seks personer i uprioritert rekkefølge som kandidater til fylkesstyret, blant dem Trond Giske.

At Giske ikke har støtte fra styret i sitt eget lokallag er dårlig nytt for ham, dersom ønsket hans er å bli leder av Trøndelag Ap. Det blir nå opp til Trondheim Ap å ta stilling til om de vil lytte til rådet fra Giskes lokallag.

Selv har ikke Giske, som er stortingsrepresentant siden 1997 og tidligere Ap-nestleder, svart på om han vil bli leder i Trøndelag Ap.

Likevel er det nettopp hans potensielle comeback det store spenningsmomentet når Aps største fylkeslag skal velge ny leder på årsmøtet 20.–22. mars.

Giske gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018. Partiet konkluderte med at han hadde brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering. Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige, men avviser anklagene om seksuell trakassering.

Før årsmøtet for ett år siden ble Giske foreslått og takket ja til en plass som styremedlem og medlem av arbeidsutvalget, men uten å være både leder eller nestleder. Dette ble det ikke noe av etter at dansevideoen fra Vulkan Bar ble kjent i februar i fjor.

VIL BLI LEDER: Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune. Foto: Mattis Sandblad

Suksessordfører utfordrer Giske

Amund Hellesø er den eneste som innrømmer at han er villig til å bli fylkesleder. Han er ordfører i Nærøysund, som ligger nord i Namdalen og er Norges største havbrukskommune.

– Årsaken til at jeg har sagt ja til å være en aktuell kandidat, går rett og slett på at hvis det kan samle partiet, så er det greit. Da stiller jeg som kandidat til å bli leder i Trøndelag Ap, sa Hellesø i et intervju med VG.

I sin nylig sammenslåtte kommune leverte Hellesø et svært godt valgresultat: Drøye 38 prosent av velgerne i kommunene som tidligere het Vikna og Nærøy, ønsket å gjenvelge læreren med ordførerkjedet rundt halsen.

I Trondheim gikk Ap tilbake hele 16,5 prosentpoeng - fra 41,5 til 25 prosent.

En rekke kvinner har blitt lansert som leder- eller nestlederkandidater i Trøndelag Ap, men de avviser å stille.

