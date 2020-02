PÅ TUR MED «EDUCATION FIRST»: Dette er to av bildene Sophie Elise Isachsen la ut på Instagram for å reklamere for EF Norges språkreiser til Hawaii. Foto: Faksimile fra Instagram

EF Norge legger seg flate etter reaksjoner på Sophie Elise-bilder

EF Norge brukte lettkledde bilder i samarbeid med Sophie Elise for sine reklamer for språkreiser på Instagram. Bildene er nå slettet og EF Norge beklager.

For mindre enn 10 minutter siden

– Først av alt vil jeg si at vi forstår at mange reagerer på bildene Sophie Elise postet fra sin tur, som nå er fremhevet i media. Vi beklager at disse bildene ikke reflekterer våre verdier, og fremover skal vi sørge for at alt innhold som lages av tredjeparter i annonsesammenheng for oss er i tråd med det EF står for, skriver EF Norge-sjef Kathrine Raknerud i en e-post til VG.

Det var onsdag at NRK kom med en sak om EF Norges bruk av lettkledde bilder i deres reklamer for språkreiser på Instagram.

EF («Education First») Norge selger språkreiser til unge helt ned til 10–16 år. I deres markedsføring samarbeider EF Norge med flere influensere, blant andre Sophie Elise Isachsen som fikk en betalt tur til Hawaii i desember for å promotere selskapets språkreiser dit.

Noen av bildene er ikke lenger å finne på Sophie Elise Isachsens Instagram-konto.

Jan Olav Isachsen, som er manager og far til Sophie Elise, vil ikke si noe om bakgrunnen for slettingen av bildene, men skriver følgende i en SMS til VG:

«Vi ønsker å fortsette å forholde oss profesjonelt til samarbeidspartnere, og Sophies avtaler og samarbeid med EF eller andre ønsker vi ikke å kommentere i media».

Artikkelen fortsetter under videoen

– Reflekterer ikke våre verdier

EF-sjef Raknerud har ikke svart på VGs telefonhenvendelser, men skriver i en e-post at de «fremover skal vi sørge for at alt innhold som lages av tredjeparter i annonsesammenheng for oss er i tråd med det EF står for».

– Hva er EF sine verdier?

– EF ønsker å åpne verden gjennom utdanning. Vi samler studenter fra over 100 land for å lære språk, blir kjent med andre kulturer og etablere livslange vennskap på tvers av landegrenser.

– Får influensere noen retningslinjer på deres bilder i avtalen med EF?

– Dette er noe vi vil gjennomgå og sørge for at er på plass i våre nye avtaler.

Til NRK har Raknerud sagt at det «at studenter eller influensere velger å legge ut bilder fra strand, idylliske lokasjoner og/eller uforglemmelige øyeblikk, handler ikke om fokuset på kropp eller seksualitet, men opplevelsene og følelsene de skildrer gjennom bilder og film».

Kamilla Knutsen Steinnes, som har forsket på reklame på sosiale medier, sier til statskanalen at fokus på kropp og utseende kan bidra til økt kroppspress- og kjøpepress, og samtidig bidra til at de unge får dårligere selvtillit.

VG har spurt inn til begge disse forholdene, men fått samme svar fra Raknerud:

– Som sagt beklager vi at disse bildene ikke reflekterer våre verdier, og fremover skal vi sørge for at alt innhold som lages av tredjeparter i annonsesammenheng for oss er i tråd med det EF står for.

– Vil dere beklage bruken av bildene?

– Hovedprioriteten vår nå er at foreldre og barn som skal, eller vurderer å reise med EF, har tillit til oss og får en god opplevelse med stort læringsutbytte. Fremover skal vi sørge for at alt innhold som lages av tredjeparter i annonsesammenheng for oss er i tråd med det EF står for, svarer Raknerud.

Hun legger til at de skal gjennomgå deres rutiner og lage nye retningslinjer for fremtidige annonser.

– Vi har et mangfold av influensere

I et innlegg på Kampanje skriver Raknerud at de har avtaler med mange influensere som de har gitt mye spillerom på Instagram:

– Vi må bare innse at vi frem til nå i for stor grad har latt dette være opp til den enkeltes influensers vurdering. Vi har i år et mangfold av influensere med ulike profil og som henvender seg til ulike grupper. Vi er opptatt av at disse nå representerer det vi står for og det vi vil formidle.

Raknerud avslutter innlegget med å presisere at bildene av Sophie Elise ble publisert i november i fjor, og at de ikke har noen avtale med henne for 2020.

Førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI, Monica Viken, sier til NRK at de lettkledde bildene kan være i grenseland for hva som er ulovlig markedsføring.

Hun refererer til markedsføringsloven § 2 om god markedsføringsskikk, som blant annet sier at annonsører skal sørge for at reklamen «ikke utnytter det ene kjønns kropp».

Forbrukertilsynet, som har ansvar for å verne mot ulovlig markedsføring, også på sosiale medier, understreker til statskanalen at terskelen er ganske høy for at noe er i strid med god markedsføring.

Markedsføringsloven § 2. God markedsføringsskikk mv. Markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk. Ved vurderingen legges det vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, eller om det tas i bruk støtende virkemidler.

Annonsør og den som utformer reklame, skal sørge for at reklamen ikke er i strid med likeverdet mellom kjønnene, og at den ikke utnytter det ene kjønns kropp eller gir inntrykk av en støtende eller nedsettende vurdering av kvinne eller mann.

Ved vurderingen av om første eller annet ledd er overtrådt, legges det vekt på om markedsføringen, på grunn av utforming, format, omfang eller andre virkemidler, fremstår som særlig påtrengende.

Publisert: 21.02.20 kl. 13:46

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser