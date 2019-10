UAVKLART: Politiet opplyser om at området er sperret av og at situasjonen er uavklart. Foto: Sindre Kolberg

Mulig eksplosjonsfare i Bodø - en person antas å være alvorlig skadd

Politiet i Nordland har sperret av en Esso-stasjon på Tverlandet i forbindelse med en ulykke under arbeid på en bensintank.

På Twitter opplyser politiet at de holder på å få ut en person fra bensintanken, som de antar er alvorlig skadet.

Brannvesenet i Nordland skriver at det er kommet meldinger om en gasseksplosjon. De er på vei til stedet. VG har vært i kontakt med brannvesenet, men de henviser til politiet.

I en annen Twitter-melding skriver politiet at området er sperret av og at det kan være fare for eksplosjon.

Ifølge Avisa Nordland er det flere ambulanser på stedet.



VG kommer med mer.

Publisert: 04.10.19 kl. 13:02 Oppdatert: 04.10.19 kl. 13:28