David Toska om Nokas-pengene: – Har rotet bort min del

Nokas-hovedmannen David Toska (44) uttaler seg for første gang om det fatale ranet i april 2004.

Hjernen bak ranet mot tellesentralen i Stavanger ble dømt til 20 års ubetinget fengsel i Høyesterett.

Nå snakker han for første gang om dramaet som kostet politimannen Arne Sigve Klungeland livet.

– Hele saken har rokket ved mange menneskers liv. Familien til Klungland, folk som var i området. Også de som var med, og familiene deres. Min egen familie. Det er veldig mange aspekter man var blind for den gangen. Konsekvensene, sier Toska i dokumentaren «Gåten David Toska» som kommer på TV 2 og TV2 Sumo søndag.

Helt siden norgeshistoriens største ran har 51 millioner kroner av utbyttet vært på avveie.

– Har rotet bort min del

Toska hevder at store deler av pengene ble tatt av politiet i et beslag, og at noe forsvant i hasjsak. Ransmannen sier utbyttet ble kjørt til Oslo, splittet opp i ryggsekker og fordelt rundt omkring.

– I løpet av en måned var det spredt i 15–20 retninger, anslagsvis. Og så har hver av dem sikkert blitt spredt, sier Toska.

Han hevder han ikke har noen penger igjen som stammer fra ranet.

– Jeg har rotet bort min del – og mer enn det.

David Toska sa under rettssaken at pengene fra ranet var borte, at han ville komme blakk ut av fengselet.

Nær prøveløslatelse i 2016

Av de dømte er det i dag kun Metkel Betew som soner. Han ble prøveløslatt i 2014, men har senere blitt gjeninnsatt. I tillegg sitter Alf Henrik Christensen varetektsfengslet etter at han ble pågrepet i en båt med om alg 130 kilo hasj i august i år.

Toska, utpekt som hjernen bak ranet, var på rømmen i tiden etter, men ble pågrepet av spansk politi den 5. april 2005. Dette var nøyaktig ett år etter ranet. Noen dager senere ble han utlevert til Norge.

Toska har sittet inne i 13 år. Store deler av dommen er sonet i et lukket fengsel i Bergen. I 2016 var han nær ved å få prøveløslatelse. På det tidspunktet hadde han åpnere soning med større tilgang på permisjon. Han brøt imidlertid vilkårene da han møtte med-raner Metkel Betew på en restaurant i Oslo.

I fjor ble Toska overført til hjemmesoning.

Ifølge TV 2 har han nå utdannet seg til dataprogrammerer.

