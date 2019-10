BYTTE: Venstres landsmøte skal neste år velge ny ledelse - og Trine Skei Grande ønsker å bli gjenvalgt. Foto: Tore Meek

Klar beskjed fra fylkene: Venstre-ledelsen må fornyes

Hele sentralstyret i Venstre tar gjenvalg, tross krav om utskiftninger fra medlemmer og fylkeslag. – Helt uaktuelt at hele ledelsen forsetter, sier Jan Henrik Nygård, leder i Sogn og Fjordane Venstre.

For mindre enn 10 minutter siden







Søndag kunngjorde hele sentralstyret i Venstre at de tar gjenvalg, inkludert partileder Trine Skei Grande.

Beskjeden har imidlertid liten klangbunn hos fylkeslagene i partiet: VG kjenner til at 15 fylkeslag og Venstre-organisasjoner vil ha fornyelse - fremfor å beholde hele dagens ledelse.

– Uaktuelt at hele ledelsen fortsetter. Flott at alle er positive til å fortsette slik at valgkomiteen har mange å velge mellom i tillegg til nye som spilles inn, skriver Jan Henrik Nygård, leder i Sogn og Fjordane Venstre, i en SMS til VG.

LEDELSE: Venstres sentralstyre består av syv medlemmer og fire varaer. På topp i partiet er leder Trine Skei Grande, med nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Disse vil bytte ut noen

Fylkene har spilt inn hvem de ønsker som leder, nestledere og i sentralstyret. Og ønsket om utskiftninger er stort.

Dette er lagene som vil ha fornyelse - fremfor dagens ledelse.

Viken Nordland Vestfold Rogaland Agder Oslo Troms og Finnmark Trøndelag Hordaland (Vestland) Bergen (Vestland) Sogn og Fjordane (Vestland) Liberale studenter Unge Venstre Venstrekvinnelaget Venstre studentorganisasjon

Pssst! Noen av landets nye fylker, som Viken, leverer en samlet innstilling til valgkomiteen. Fra for eksempel Vestland kommer det imidlertid flere.

Disse mangler: VG har så langt ikke oversikt over Telemark, Oppland, Hedmark og Møre og Romsdal.

– Viktig å løfte nye talenter

Agder vil ikke snakke om hvem de vil ha i den nye ledelsen, men er klare på følgende:

– Agder Venstre ønsker en større fornyelse i ledelsen, sier fylkesleder Petter Toldnæs til VG.

les også Kilder til VG: Venstre i Troms og Finnmark vil vrake Grande - foreslår Raja

Den samme beskjeden kommer fra Rogaland:

- Vi har sagt generelt at det er viktig å løfte opp nye og yngre talenter også. Så må vi se hvordan valgkomiteen legger dette opp, sier fylkesleder Kjartan Lunde i Rogaland til VG.

- Dere har sagt at dere ønsker Iselin Nybø som ny nestleder. Har dere innstilt på dette også?

- Rogaland venstre ønsker Iselin som nestleder og vi har spilt inn det til valgkomiteen, svarer Lunde.

Oslo vil ikke frede Trine Skei Grande

Skei Grandes eget fylkeslag er åpne for å bytte henne ut, ifølge VGs kilder. Oslo vil hverken frede eller vrake partilederen, men har spilt inn statssekretær Sveinung Rotevatn og stortingsrepresentant Guri Melby som lederkandidater.

– Det er ikke så overraskende at folk i sentrale posisjoner har lyst til å fortsette. Vi har gitt våre innspill til valgkomiteen, og regner med at de gjør en seriøs vurdering av alle innspill. Jeg gjentar det (valgkomitéleder) Per Thorbjørnsen har sagt: Jeg tror det er et ønske om fornyelse, sier Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre og valgkomitémedlem.

ØNSKET I LEDELSEN: Flere fylker har spilt inn Abid Raja og Sveinung Rotevatn til valgkomiteen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Viken har ikke Skei Grande på listen

Det største fylkeslaget i Venstre er det nye storfylket Viken. De har fremmet en uprioritert liste med navn til ny ledelse - men Trine Skei Grande står ikke på den.

– Vi har spilt inn et ønske om fornyelse til valgkomiteen, sier Trond Svandal, nestleder i Viken Venstre.

Også Karin Synnøve Frøyd, leder i Vestfold Venstre, opplyser at de har spilt inn et ønske om fornyelse til valgkomiteen. Det samme har Trøndelag Venstre.

– Vi har sendt inn vårt innspill, og vi snakker ikke om navn nå, men vi har sagt at vi ønsker fornyelse og at et flertall av dem som sitter i sentralstyret skal holde til utenfor Oslo-området, sier leder Torgeir Anda.

– Nytt blod er nødvendig

– Jeg tenker at det er positivt når folk har lyst til å fortsette, men helt naturlig at det er noe utskifting, sier Geir Angeltveit, nestleder i Hordaland Venstre.

Hordaland er ett av lagene som vil skrote Trine Skei Grande. Fylkeslaget nevner Raja, høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Trine Noodt fra Finnmark som tre kandidater til ledertrioen, ifølge VGs kilder. De vil beholde Terje Breivik som nestleder og vil at Rotevatn skal fortsette som sentralstyremedlem.

– Nytt blod er nødvendig, uansett om det er en partiledelse eller en avisredaksjon. Du må skifte ut folk iblant, sier Angeltveit i Hordaland.

Liberale studenter har foreslått Rotevatn som leder og Melby som nestleder. Det har også Unge Venstre og Venstrekvinnelaget gjort. Venstres studentorganisasjon synes partiet har en dyktig ledelse, understreker hun.

– Samtidig vil det være sunt for partiet med en fornyelse i ledertrioen.

Publisert: 21.10.19 kl. 19:44







Mer om