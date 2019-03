VEL FREMME: Etter et dramatisk døgn i hardt vær, la Viking Sky til kai i Molde sentrum søndag ettermiddag. Foto: Jørgen Braastad, VG

Oppretter undersøkelsessak etter Viking Sky-ulykken

MOLDE (VG) Politiet etterforsker hvorfor cruiseskipet fikk motorhavari.

Oppdatert nå nettopp







– I ulykker hvor du har et stort skadepotensiale, er det naturlig for oss å åpne etterforskning, selv om det ikke er mistanke om at noe straffbart har skjedd, sier politiinspektør Yngve Skovly til VG.

Bakgrunn: Slik var det dramatiske døgnet for Viking Sky

Han forteller at de mandag starter flere undersøkelser, blant annet avhør av sentrale personer som var om bord på cruiseskipet da det sendte ut en mayday-melding om motorstans på Hustadvika ved 14-tiden lørdag.

– Det er for tidlig å si noe om årsaken. Dette er et nytt fartøy, så det er ikke mistanke om dårlig vedlikehold eller noe lignende. Men her vil vi helt sikkert få nyttig informasjon, blant annet fra dataloggene, sier Skovly.

Tidligere sjøfartsdirektør: «Skipet burde gått lengre ut»

Politiet bekrefter at de også har opprettet undersøkelsessak i tilknytning til motorhavariet som lasteskipet Hagland Captein, som mistet motorkraft og fikk slagside på Hustadvika samme ettermiddag.

I tillegg til politiet, skal også Sjøfartsdirektoratet og havarikommisjonen om bord på cruiseskipet for å gjøre undersøkelser mandag.

Helikopterkaptein: Cruiseskipet beveget seg på en spesiell måte

Statens havarikommisjon sender fem personer, i tillegg kommer det inspektører fra både den amerikanske og den britiske havarikommisjonen, sier avdelingsdirektør Dag Liseth til VG.

– Det handler om det internasjonale regelverket vi ligger under. Her var det utenlandske passasjerer som gjør at de kan erklære seg som berørte stater, og derfor får de anledning til å delta.

25.03.19 10:19 Oppdatert: 25.03.19 10:37