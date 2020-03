RAMMET BRANSJE: Bislet Bilutleie risikerer å måtte stenge. Nå håper Cathrine Amundsen Dahl og Lasse Dahl at krisepakken regjeringen jobber med å utforme vil hjelpe dem ut på den andre siden. Foto: Mattis Sandblad

Ber om lik hjelp som bedrifter som pålegges stenging

Alle niseterne til Bislet Bilutleie var booket hver helg fram til uti juli, men på tre dager ble alle avbestilt. – Vi er en del av en kjede der vi ikke er førsteleddet, men blir rammet like hardt, sier Lasse Dahl (52).

NHO Reiselivs næringspolitiske fagsjef Ole Michael Bjørndal mener mange bedrifter rammes like hardt som bedrifter som pålegges å stenge, og bør få like mye hjelp.

– Mange bedrifter har stengt eller står i fare for å stenge, slik som Bislet Bilutleie, som en direkte konsekvens av coronautbruddet, selv om de ikke er pålagt stengt fra myndighetenes side. Bilutleiebransjen er et godt eksempel, og må få full nytte av denne ordningen. De blir på grunn av verdikjedevirkninger like hardt rammet som for eksempel restauranter som er pålagt å stenge, sier Ole Michael Bjørndal.

Familiebedriften Bislet Bilutleie har leid ut biler i Oslo i 50 år. Lasse Dahl (52) tok over etter faren sin for 20 år siden, og ti år senere ble kona Cathrine Amundsen Dahl med på laget.

Nå er alle deres 18 ansatte permittert i minst femti prosent.

– Vi har hatt tøffe perioder før. Men å gi beskjed til hele teamet? Det var blytungt. De er alle voksne og har sine forpliktelser. Vi har vært opptatt av å permittere dem nok til at de også dekkes av de nye permitteringsreglene., sier Cathrine Amundsen Dahl.

Tom kalender

Blant bilutleiefirmaets største kunder er artister, produksjonsselskaper og konsertarrangører. Turister utgjør også en del av kundemassen. Vår- og sommermånedene danner mye av grunnlaget for det økonomiske resultatet, og de var i utgangspunktet klare for høysesong.

Men bookingkalenderen står så å si tom de kommende månedene. Da en kunde avbestilte fem bookinger like før Erna Solberg lanserte de mest inngripende tiltakene Norge har sett i fredstid 12. mars, begynte ekteparet å skjønne at dette også kom til å ramme dem.

– De kommende dagene ble alle våre 25 nisetere, som var fullbooket hver eneste helg frem til uti juli, avbestilt. Først tenkte vi at vi kanskje ble nødt til å permittere noen. Men ting forandret seg i løpet av timer. Fire dager senere kalte vi de ansatte inn til allmøte, forteller ekteparet.

Bedriften er ikke pålagt å stenge – men som en direkte konsekvens av at flesteparten av kundene deres ikke får lov til å gjøre sin jobb, blir de rammet like hardt.

Dagens melding fra regjeringen var imidlertid et lyspunkt for bedrifter som mister inntektene sine – men har utgifter de må betale. Forslaget er ennå ikke ferdigsnekret, men innebærer at disse bedriftene skal få økonomisk hjelp.

Næringsminister Iselin Nybø sa at regjeringen mener at bedrifter som er pålagt å stenge, slik som frisører og restauranter, bør få mer hjelp enn andre som sliter som følge av krisen.

– Vi er en del av en kjede der vi ikke er førsteleddet, men blir rammet like hardt, sier Lasse Dahl. Nå har de kun tre-fire folk på jobb. Noen få leier bil i helgen.

Ingen spiller store konserter nå. Ingen festivaler trenger leiebiler. Og loppemarkedene som pleier å leie bil? De er det bare å glemme.

– Det er vel og bra at regjeringen backer de som må stenge over natten. Men de som blir like hardt rammet bør få de samme hjelpeordningene. Dessuten: Noen bedrifter, som frisører, vil trolig få kundene sine kjapt tilbake når dette er over. Det vil ta lengre tid for oss, sier ekteparet.

– Vi skal ta vår del av kaken

Selv har ekteparet Dahl gjort det de har kunnet: Permittert så mye de kan, bedt banken om avdragsfrihet, satt kjøpestopp for biler og spurt om reduksjon i husleien. Mange av underleverandørene har vært velvillige.

– Vi skal ta vår del av kaken og bidra med det vi kan. Men vi kan ikke ofre arbeidsplassene og levebrødet vårt for folkehelsetiltak som blir tvunget gjennom, sier Cathrine Amundsen Dahl.

For en måned siden planla de også å ta ut utbytte i 2020.

– Det føles nå som et lysår siden, og det gjør vi selvsagt ikke nå.

BRÅSTOPP: Lasse Dahl og Cathrine Amundsen Dahl opplevde at det som la an til å bli en svært hektisk høysesong, ble satt fullstendig på pause i løpet av få dager. Foto: Mattis Sandblad

Selv om inntektene deres faller bort, er utgiftene der. Bedriften er allerede høyt belånt.

– Vi er i en bransje med veldig høye faste kostnader som vi ikke bare kjapt kan kvitte oss med. Vi forventer ikke tilskudd som gjør at vi går i pluss, men at vi kommer ut på den andre siden, sier ekteparet.

– Fram til nå har vi kun trodd at det ville bli mulig for oss å få lån, men kommer vi ut av denne krisen med lån til pipa, vil det bli vanskelig for oss etterpå.

Nå håper de at kompensasjonstiltaket finansminister Jan Tore Sanner (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) la frem fredag og skal jobbe med detaljene i den kommende uken, kan hjelpe dem ut.

– Det er godt å være to om dette – og vi forsøker å holde motet oppe. Men det har vært utrolig tøffe tak. Vi håper ikke dette skal være over etter 50 og et halvt år.

