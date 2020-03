STØRES JOBBHULE: Ap-leder Jonas Gahr Støre jobber hjemmefra, som veldig mange andre nordmenn denne uken. Foto: Privat

Ap-Støre blar opp: Vil ha dansk modell

Landets frisører, treningssentre og alle som ble tvangnedlagt over natten som følge av regjeringens coronavedtak, ligger an til å få sine regninger dekket.

For også Ap-leder Jonas Gahr Støre går nå inn for en omfattende redningspakke for de som ble akutt nedlagt som følge av corona-tiltakene.

Han sier at Ap vil kompensere for utgifter til bedrifter som har fått kraftig reduksjon i omsetning, som følge av corona-krisen.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at store deler av våre små- og mellomstore bedrifter går over ende. Arbeiderpartiet er innstilt på gå i retning av den danske løsningen, hvor de rammende får dekket sine utgifter, sier Støre til VG.

Det betyr at de tre ledende opposisjonspartiene Ap, Frp og Senterpartiet alle går inn for en redningspakke, som kan avhjelpe tusenvis av bedrifter:

De legger press på regjeringen, som skal komme med sin nye økonomiske pakke på fredag.

– Vi mener at de som ble pålagt å stenge ned virksomheten som følge av de tiltakene som er fremmet for å bekjempe corona-viruset, må få dekket sine faste utgifter, som for eksempel husleie og visse avgifter. De gikk fra ordinær omsetning til null på få timer. De må få hjelp, slik at de kan drive videre når det åpnes for det, sier Støre.

– Det gjelder frisører, treningssentre og andre som i realitieten fikk yrkesforbud. Det gjelder blant annet min frisør. Jeg pratet med han her om dagen og han meldte at han kommer til å legge ned. Det skyldes også hans alder, men han er mer bekymret for de tre ansatte, sier Støre.

– Hvordan skal det skje?

– Det må vi diskutere, men det kan skje etter den danske modellen, hvor man får gradert kompensasjon etter omsetning. Andre skattemessige løsinger kan også vurderes.

Han sier den neste store gruppen; de som har opplevd ekstrem omsetningssvikt som følge av tiltakene, også må kompenseres.

– Vi mener at de som kan dokumentere betydelig omsetningssvikt også bør kompenseres, ved at vi tar deler av deres faste kostnader.

Støre brukte formiddagen fr sitt hjemmekontor til telefon- og videmøter og samtaler med små og mellomstore bedrifter.

– De utgjør ryggraden i norsk arbeidsliv: Tre av fire virksomheter er små eller mellomstore bedrifter og de omsetter for 700 milliarder kroner.

– Ledigheten går raskt opp og sakte ned

Han sier det er mange i den situasjonen.

– Dessverre er det nok mange små og mellomstore bedrifter som ikke ser noen annen utvei enn å legge ned. Vi må som politikere gjøre det vi kan for å hindre at det skjer.

– Hvilke andre tiltak vil dere kreve at er endel av regjeringens neste corona-pakke?

– Den forrige pakken måtte vi sørge for at ble kraftig forsterket. Vi er innstilt på igjen å sørge for det, hvis vi må. Nå som ledigheten øker så voldsomt, er det naturlig å sjekke om det må tettes hull i det som allerede er vedtatt. Kompensasjonspakken til fylkene var på 50 millioner kroner, altså rundt fem millioner til hver. Det er lite, sier han og legger til:

– Ledigheten går raskt opp, men sakte ned. Derfor er det avgjørende at vi kommer med tiltak som monner.

