RETT I KARANTENE: Heide-Marie Gvein (77) og Magne Eriksen (83) på vei hjem til Nesodden. Foto: Mattis Sandblad

Nordmenn i utlandet: Hentes hjem til Norge

– Det er greit å komme seg hjem nå, sier hjemvendte sydenreisende på Gardermoen i kveld. UD skal fortsette å hente hjem nordmenn fra utlandet.

Mange nordmenn sitter coronafaste i ulike deler av verden på grunn av innstilte flyavganger. Men den siste uken har mange kunnet returnere fra Spania, Tyrkia, Marokko og Kypros, på grunn av et samarbeid mellom UD og flyselskapene SAS, Norwegian og Widerøe. Regjeringen utvider dette samarbeidet frem til 1. mai.

Anne Aasgaard (70) og André Fredlund (67) var blant dem som ble hentet hjem fra Spania i kveld, torsdag.

– Vi har et hus sør for Alicante og har vært der siden tidlig i januar. Vi skulle egentlig reist hjem i går, men flyet ble kansellert, sier Oslo-paret.

FRA ALICANTE: Anne Aasgaard (70) og André Fredlund (67) forteller at det har vært litt kaos med ombookinger blant nordmenn i Spania etter at Erna Solberg ba alle nordmenn komme seg hjem. Foto: Mattis Sandblad

Oppholdet i feriehuset har vært annerledes enn alt de har opplevd i Spania tidligere.

– Med portforbud kan en ikke engang gå en tur for å lufte seg, og vi kunne ikke gå sammen i matbutikken. Det har vært strengt, men vi har hatt nok mat og det har faktisk gått veldig bra. Det gir også en trygghet med strenge og tydelige regler, sier Anne.

Da ble flyturen hjem en langt mer ubehagelig opplevelse.

– Jeg tror det kun var ett ledig sete i hele flyet, og det satt folk rundt oss og hostet og harket, forteller hun.

– Det er også ganske sjokkerende å se hvor halvveis denne krisen håndteres i Norge sammenlignet med Spania. Hverken på flyet eller etter at vi landet på Gardermoen har vi fått noen formaninger om hvordan vi nå bør oppføre oss. Det er ikke bra, for det er alltid noen som trenger å få det inn med teskje, sier André Fredlund, som gjerne skulle blitt værende i Spania en stund til.

Oslo-paret kommer til å bruke både maske og hansker når de skal handle i butikken fremover.

FRA KYPROS: – Vi skal jo rett i karantene, så vi får bare dra hjem å slappe av, sier Magne Eriksen, som kom hjem sammen med Heide-Marie Gvein torsdag. Foto: Mattis Sandblad

Bruker munnbind

Marie Gvein (77) og Magne Eriksen (83) fra Nesodden har vært i en leilighet i Ayia Napa som de pleier å leie. De er blitt vant til de strenge smitteverntiltakene på Kypros og ankommer begge Gardermoen med munnbind.

Egentlig skulle de hjem 7. april, men gjorde om planen da Erna Solberg ba alle nordmenn om å komme seg hjem.

Det var 14. mars utenriksdepartementet oppfordret alle norske borgere på reise i utlandet om å reise hjem så snart som mulig.

– Situasjonen endrer seg raskt i mange land og derfor fraråder vi reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, sa statsminister Erna Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide beskrev en internasjonal dugnad:

– Vi må forhindre internasjonal spredning og er særlig bekymret for hva som vil skje når viruset sprer seg i mer sårbare land med svake helsesystemer.

Politiet passet på

– Det tok sin tid å få ombooket billetten, men det gikk helt greit, det var bare å vente, sier Heide-Marie Gvein.

Hun forteller at det har vært rart å være på deres faste feriested Ayia Napa mens det ble innført portforbud.

– Alt har vært stengt ned og om kvelden har politiet passet på at alle holder seg inne. Vi har opplevd det som en ok ordning, men det er også greit å komme seg hjem nå, sier hun.

FRA ALICANTE: Gro Brækken har vært i Alicante og fløy med Norwegian via København for å komme seg hjem torsdag kveld. Foto: Mattis Sandblad

«Jagd hjem»

– Ja, nå har vi blitt jagd hjem, sier Gro Brækken (73) med et smil.

– Flyturen gikk kjempefint, fra København var vi bare 40 passasjerer.

Hun har opplevd situasjonen i Spania som spesiell.

– Det har gått helt fint med meg, men jeg synes ikke det har vært noe særlig. Nå ville jeg hjem til Norge, sier Gro.

Flere ekstrafly

– Vi vet at det fremdeles er mange nordmenn som ikke har kommet seg hjem, derfor jobber vi løpende med å få satt opp ekstrafly for å få hentet disse hjem. Det føles godt å få hjem folk og jeg vet at våre kolleger som flyr setter stor pris på å være med på disse flygingene, sier pressekontakt i Norwegian Astrid Mannion-Gibson.

Når det settes opp ekstraflyginger, sendes SMS og e-post til passasjerer som har hatt sine flyginger kansellert, slik at de får tilbud om plass. De kan selv endre bookingen via nettsidene eller ringe kundesenteret.

– Dessverre kan man oppleve kø hos kundesenteret vårt for tiden, det beklager vi, sier Mannion-Gibson.

