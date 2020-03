NY PROGNOSE: FHI, med direktør Camilla Stoltenberg i spissen, har utviklet en ny modell for å vurdere spredningen av corona-viruset i Norge. Foto: Lise Åserud

FHI med tre nye scenarioer: Så mange kan bli smittet i Norge

Folkehelseinstituttet har laget en ny modell for å beregne spredning av corona-viruset i Norge. På det verste kan nærmere 150.000 personer være smittet før påske.

Tirsdag la FHI frem en rapport som viser tre ulike scenarier for hvordan corona-viruset kan komme til å spre seg i Norge.

Modellen er en matematisk beregning basert på tre ulike scenarier. FHI har lagt tallene for spredning, sykehusinnleggelser og intensivbehandling for de første to ukene av virus-epidimien i Norge til grunn for sine beregninger.

Modellen er utformet med tre ulike smittetall - også kalt reproduksjonstall. Et smittetall vil si hvor mange personer en corona-smittet person sprer viruset videre til.

Smittetallene som FHI legger til grunn i sine beregninger er 2,4, 1,3 eller 0,9.

Vil få smittetallet ned

Målet nå er å få smittetallet ned til 1,3 - for å hindre en overbelastning av helsevesenet, opplyser FHI. Uten videreføring av tiltakene vi har hatt de siste ukene, tror FHI at smittetallet ville ligget på 2,4 - som er «worst case» scenariet.

– Alle smittetall fra 1,3 og oppover vil utfordre helsevesenets kapasitet. Det er av veldig stor betydning at vi klarer å bringe dette tallet nedover, sier helsedirektør Bjørn Guldvog på et pressemøte tirsdag.

Camilla Stoltenberg understreker at dette er et estimat, og at tallene ikke er sikre:

– Modellen bygger på observasjoner FHI har gjort i Norge de siste to ukene - frem til 20. mars, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

– Dette er det beste anslaget vi har så langt, selv om det er usikkert.

Scenarie 3 med ett smittetall på 2,4 ser slik ut:

Her anslår FHI at 22.380 personer er smittet innen 30. mars, og at 145.950 er smittet innen 13. april.

Antall sykehusinnleggelser vil gå fra rundt 520 personer 30.mars, til rundt 3.650 personer 13. april.

Antall intensivpasienter vil gå fra rundt 70 personer 30. mars, til rundt 500 personer 13. april.

Dette er ifølge FHI «worst case»-scenariet.

Disse tallene står i sterk kontrast til scenario en, med ett smittetall på 0,9: Da vil bare 60 personer ligge på intensiven og 200 personer vil trenge behandling på sykehus om tre uker, ifølge FHIs anslag.

Du kan se de ulike scenariene i grafene under:

Antall innlagte pasienter med corona-smitte i de ulike scenariene varierer fra 200 pasienter til 3.650 pasienter innen 13. april.

Antall innlagte pasienter med corona-smitte som trenger intensivbehandling i de ulike scenariene varierer fra 60 pasienter til 500 pasienter innen 13. april

FHI: Mål å holde smittetallet på under en

Til sammen er 2754 personer i Norge bekreftet smittet, ifølge VGs oversikt. Totalt er det meldt om 12 dødsfall.

– Når det gjelder de tre scenariene, så bygger det første på spredningen av viruset før vi iverksatte tiltak. FHI har med dette scenariet, for å senere kunne se hvordan tiltakene har fungert, sier Stoltenberg.

Hun sier at målet med tiltakene som nå er iverksatt har som mål å hindre at smittetallet er høyere enn en: Altså at en person som er syk ikke smitter flere enn en annen person.

Det bekrefter direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog:

– Dersom hver person smitter mindre enn en person i gjennomsnitt, vil viruset gå tilbake over tid. Det er krevende, men det vil også hjelpe oss med å vinne tid: Blant annet for å sørge for at helsevesenet ikke blir overbelastet.

