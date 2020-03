De nye feberpoliklinikkene i Oslo skal ta imot pasienter som henvises fra fastlege eller coronatelefonen. Foto: Helge Mikalsen

Oslo oppretter feberpoliklinikker i rekordfart

For en drøy uke siden fikk Oslos bydelsoverleger instruks fra byrådsavdelingen for Eldre, Helse og Arbeid: Slå dere sammen og opprett feberpoliklinikker i alle bydeler.

Nå står syv feberpoliklinikker klare til å ta imot pasienter som henvises med symptomer på coronavirus.

Bydelsoverlege Lars Erik Hansen (40) er ansvarlig for Gamle Oslo og Grünerløkka feberpoliklinikk. Han forteller at alt skjedde i rekordfart.

– Det var bare rett ut for å finne lokaler og skaffe folk.

Tirsdag fikk VG være med på omvisning i lokalene.

– Vi var heldige og fant et godt, egnet lokale. Det har vi foreløpig leid for tre måneder. Vi trengte bare å dele inn ren og uren sone med skillevegger.

På gulvene er det klistret gule bånd som varsler om å holde én meters avstand. Stolene står plassert langt fra hverandre. Helsesekretær Hanne Charlotte Tangen, (43) har trukket i fullt smittevernutstyr og legger hånden på bydelsoverlegens panne. Han får være prøvekanin for å demonstrere hvordan testingen forgår.

– Den første dagen hadde vi tre pasienter, dagen etter 16 og i dag tror jeg vi bikker 30, sier Hansen.











Helsesekretær Hanne Charlotte Tangen, (43) demonstrerer testing på Bydelsoverlege Lars Erik Hansen.

Til sammen er det nå åpnet syv nye feberpoliklinikker i Oslo. De blir bemannet av leger, sykepleiere og helsepersonell fra bydelene. Det jobber fra tre til syv leger på de ulike poliklinikkene.

– Hos oss jobber det tre fastleger og fire helsepersonell, sier Hansen. Men vi har folk i bakhånd, dersom behovet skulle melde seg. Vi kan ta opp mot 100 pasienter daglig.

Ikke et drop-in-tilbud

Kommunen understreker at folk må vite at dette ikke er et Drop-in-tilbud. Man må ha henvisning fra enten fastlege, legevakt eller coronatelefonen.

Hensikten er å sørge for sikker fysisk undersøkelse av pasienter ved mistanke om coronasmitte. De fleste kan ikke bli undersøkt fysisk av egen fastlege fordi de kan smitte andre. Tjenesten skal avlaste og redusere smittepresset på fastlegekontorene.

Foto: Helge Mikalsen

– Det viktigste for oss alle nå er å hjelpe de syke, og ivareta smittevern for pasienter og helsepersonell. Jeg er imponert over den innsatsen og stå-på-viljen vi møter hos alle i byen vår i denne krevende situasjonen. I denne sammenhengen er det særlig legene, sykepleierne og helsepersonellet som stiller seg i første rekke som jeg vil trekke fram, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) til VG etter at han hadde besøkt Hansens feberpoliklinikk.

Solidaritetsaksjon

Noen fastleger er tatt ut av sitt daglige virke for å jobbe her, forteller Hansen. Andre jobber 1–2 ganger i uken. Alle som tar en tørn er med på en solidaritetsaksjon for fastlegetjenesten.

– Stemningen er god, det er mye velvilje, folk har kastet seg rundt for å få det hele på plass, forteller bydelsoverlegen.

På bordene ligger smittevernutstyr i stabler. Det er byrådsavdelingen som fordeler alt av smittvernutstyr. For tiden er det er store utfordringer med å få tak i nok og mange jobber iherdig med å få tak i utstyr. Hansen setter stor pris på velviljen fra andre aktører utenfor helsetjenesten.









Hanne Charlotte Tangen, (43) og helsesekretær Camilla Alida Strøm (26) helsesekretær.

- Det gleder meg at noen nå graver i lagrene sine og kommer til oss, sier Bydelsoverlege Hansen. Forleden fikk de mail fra rektoren på Frydenberg skole som hadde store mengder utstyr liggende. Dermed fant 3000 hansker, 7800 munnbind, 40 vernebriller og 30 smittefrakker som skulle brukes i naturfagsundervisningen, veien til helsetjenesten.

Helsesekretær Hanne Charlotte Tangen Foto: Helge Mikalsen

De nye feberpoliklinikkene ligger spredt over hele byen og er et samarbeid mellom bydelene.

Vest: Ullern, Vestre Aker og Frogner.

Nord: Nordre Aker, Sagene og Bjerke.

Øst: Stovner, Grorud og Alna.

Sentrum: Gamle Oslo og Grünerløkka.

Sør: Søndre Nordstrand og Østensjø.

Nordstrand

St. Hanshaugen

Publisert: 25.03.20 kl. 19:30

