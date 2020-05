Marte Øien, NSO-leder Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Frykter mange vil avbryte studiene

Norsk studentorganisasjon (NSO) er skuffet over at regjeringen ikke møtte kravet om dagpenger for alle studenter i sommer.

Håvar Bremer

Nå nettopp

Som leder representerer Marte Øien rundt 240.000 studenter. Hun ba tidligere i mai om at alle disse burde få hjelp fra NAV i sommer. For det er kun 1 av 3 studenter som kvalifiserer til dagpenger, opplyser hun.

Kredittkort

– 2 av 3 mottar til vanlig støtte fra Lånekassen, men ikke i sommer. Disse har ikke samme sikkerhet hos NAV, sier hun til VG.

Da den nye tiltakspakken ble lagt frem fredag, ble ikke kravet imøtegått. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til bygging av studentboliger, men de sikrer ikke studentene økonomiske støtteordninger for inntektsbortfall gjennom sommeren.

– Mange må belage seg på å bruke kredittkort og forbrukslån for å komme gjennom sommeren. Vi frykter at dette vil føre til at flere avbryter studiene for å klare seg økonomisk, sier Øien.

Sommerjobb

Illustrasjonsbilde. Foto: Berit Keilen

Hun peker på at det nå er veldig vanskelig å få seg sommerjobb på grunn av at mange virksomheter holder stengt, eller ikke vil benytte seg av sommervikarer i like stor grad som før.

– Veldig mange bedrifter sier i år nei til sommervikarer. Det gir store utfordringer for studenter. Det står ikke på viljen, men det er ikke nok jobber. Og det er veldig mange som kjemper om de få jobbene som er, sier Øien.

Tiltakspakke

Sju av ti studenter er avhengig av ekstrainntekt fra en deltidsjobb eller fra en sommerjobb for å klare utgiftene fremover, skriver NTB.

Inntektsbortfallet har regjeringen og Stortinget i hovedsak ivaretatt gjennom en enkeltutbetaling fra Lånekassen, som skulle dekke for mai og juni. I fredagens tiltakspakke er det ingen forslag for å gi inntektssikring for studentene i de kommende månedene.

Asheim svarer

Foto: Scanpix

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier han deler ønsket til NSO om at ingen skal måtte avbryte studiene sine.

– Det er ingen tvil om at det er mange mennesker som har havnet i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av coronakrisen, studenter inkludert. Derfor har regjeringen lagt frem tre krisepakker i tillegg til et revidert nasjonalbudsjett som også svarer på behovene der ute.

Til NSOs bekymring om at studenter må ta opp dyre lån for å betale regninger og husleie, sier han.

– Fremfor å ta opp dyre forbrukslån håper jeg studenter som har mistet inntekt heller tar imot tilleggslånet i Lånekassen. Det kan de søke på frem til 15.juni. Det er fortsatt en stund til juli, og nå som vi letter på smittetiltakene vil flere jobber forhåpentligvis komme tilbake. Jeg håper studentene fortsetter å lete etter sommerjobb som kan gi dem noe inntekt i den ene måneden hvor de ikke får studiestøtte, sier Asheim til VG.

Publisert: 30.05.20 kl. 14:28

