Jobber på spreng for å finne ut hvem som får ha barna i barnehage og skole

Torsdag vedtok regjeringen at alle som ikke har samfunnskritiske jobber skal holde hjemmekontor. I dag sitter flere kommuner i møte for å finne ut av hvem det skal gjelde i praksis.

–– I dag ser vi, sammen med byrådet, på hva de nasjonale føringene betyr for skolene i Oslo, når det gjelder barn av personell i kritiske samfunnsfunksjoner og barn med særlige omsorgsbehov. Vi er i gang med å lage mer konkrete råd til rektorene våre, som vil bli sendt ut i løpet av dagen, skriver Kristine Strømmen, pressekontakt i Utdanningsetaten i Oslo, i en epost til VG.

Torsdag la statsministerregjeringen frem en rekke inngripende tiltak i kampen mot coronaviruset. Et av dem, er at barnehager og skoler stenges. Men de som jobber i 15 definerte kritiske samfunnsfunksjoner, som personer i helsesektoren, kan fortsatt sende barna på skolen og i barnehagen.

Helsedirektoratet har listet opp følgende yrkesgrupper: Styring og kriseledelse

Forsvar

Lov og orden

Helse og omsorg

Redningstjeneste

IKT-sikkerhet i sivil sektor

Natur og miljø

Forsyningssikkerhet

Vann og avløp

Finansielle tjenester

Kraftforsyning

Elektroniske kommunikasjonstjenester

Transport

Satellittbaserte tjenester

Apotekene Vis mer

Noen av kategoriene, som helse og omsorg, kan virke mer konkrete enn andre, som natur og miljø. Fredag jobber flere kommuner med å konkretisere hvilke yrkesgrupper som skal kunne sende barna på skolen.

– Mange spørsmål

Direktør for oppvekst og utdanning i Stavanger, Helene Ohm, sier at også Stavanger kommune jobber med dette i dag.

– Vi sitter i møter om det utover dagen, og et kommer avklaringer om hvordan dette skal forstås før helgen - i alle fall før mandag morgen

Torsdag sendte kommunen ut informasjon til barnehager og ansatte om kategoriene regjeringen listet opp.

– I tillegg la vi til en kategori etter en lokal vurdering vi gjorde her om barn av ansatte i skole og barnehage, så vi kunne ha et tilbud til dem. Vi sendte samtidig ut en melding til ansatte i skole og barnehage om at de møter på jobb til vanlig tid og sted, for å sikre at vi hadde nok ansatte, forteller hun.

I dag skal nemlig også elever kunne komme på skolen for å hente utstyret de trenger før undervisning fortsetter hjemme.

Ohm sier det har kommet mange spørsmål til kommunen om hvem som kan sende barn på skole.

– Det vi har forsøkt å kommunisere ut er at vi tar ikke den diskusjonen på skolene eller i barnehagen nå i dag.

Vi får sette opp et ryddig sett av kriterier for hvem som er innenfor og utenfor, sier hun.

Fredag kan altså de som mener de havner innenfor kategoriene, i tillegg til de som jobber i skole og barnehage, sende barna sine på skole i Stavanger.

Bergen: - Tar imot de som mener de trenger det

Vi fikk et vedtak ganske sent utpå dagen i går. I dag har vi besluttet at vi tar imot de som mener seg innenfor de gruppene, så alle som mener de trenger det i dag vil få tilbud, sier kommunaldirektør for barnehage og skole i Bergen, Trine Samuelsberg, til VG.

Hun sier kommunen i dag jobber med å kartlegge hvor mange som faktisk trenger å sende barna på skolen, og hvor mange som dukker opp.

– Vi vil vi gjøre en kartlegging av det i dag over hvor mange som faktisk behøver det, og hvor mange som kommer. Folk er opptatte av å gjøre sitt beste for å begrense smitte, så vi vil se i løpet av dagen om vi har behov for ytterligere kategoriseinger, sier hun.

– Forventer retningslinjer

Ifølge en DSB-rapport fra 2016, er meteorologiske tjenester en kategori som faller innenfor den sammfunskritiske yrkesgruppen «natur og miljø», sammen med overvåkning av flom- og skredfare og forurensningsberedskap.

Bård Fjukstad, direktør for værvarslingsdivisjonen i Meteorologisk institutt, sier de er klare over det.

– Vi vet at vi har vært en del av natur og miljø som kritisk faktor, og det ligger til grunn i mye av det planverket vi har fått. Dermed så vet vi også at vi kan forvente å kunne sende barn på skole. Samtidig så forventer vi at vi må ta hensyn til de behovene som helsevesenet har, så vi må gjøre en prioritering hos oss - andre vil ha høyere prioritet, sier han.

Han sier Meteorologisk institutt jobber med å justere sine tjenester for å levere de kritiske funksjonene de har med redusert bemanning, og flere i hjemmekontor.

– Så skalerer vi tjenesten utfra hvor mange vi kan ha på jobb. Vi følger med på det kommuner gjør, og så forventer vi å få retningslinjer for hvordan vi håndterer dette med barnehage og skole fra relevante myndigheter. Vi er spredt på sju ulike lokasjoner i Norge, og det vil være ulike løsninger i de kommunene vi er i, sier han.

