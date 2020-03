NHO positive til regjeringens tiltak

Regjeringen la fram en tiltak for norsk økonomi på grunn av corona-krisen i kveld.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har lyst til å understreke at norsk økonomi står i en svært krevende situasjon. Vi er villig til å gjøre det som trengs, bruke de pengene som er nødvendig for å sikre norsk næringsliv, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen i kveld.

Finansminister Jan Tore Sanner presenterte deretter en rekke tiltak, blant annet:

En statlig lånegaranti for banklån, særlig rettet mot små og mellomstor bedrifter. Ordningen skal i første omgang ha en ramme på 50 milliarder kroner.

Statens obligasjonsfond gjenopprettes, med en ramme på 50 milliarder kroner Obligasjonsfondet skal forvaltes av Folketrygdfondet og vil bidra til økt likviditet og kapitaltilgang, slik at bedrifter får lån.

Regjeringen varslet også at innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes.

– NHO støtter disse viktige tiltakene. Utsatt betaling av arbeidsgiveravgiften er en viktig lettelse for mange bedrifter i en krevende situasjon, skriver NHO-sjef Ole Erik Almlid i en e-post til VG.

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) organiserer en stor andel av bedriftene og arbeidsgiverne i Norge.

– De varslede låne- og garantiordningene bidrar til å sikre kredittilgangen for både små og store bedrifter. Det er avgjørende at bedriftene kan få den kreditten de trenger. Det er bra at regjeringen varsler større rammer hvis nødvendig, skriver Almlid videre.

NHO-SJEF: Ole Erik Almlid. Foto: Frode Hansen

NHO håper nå at staten sørger for at bedriftenes økonomiske ansvar blir det samme uavhengig av om arbeidstager er permittert, hjemme med barn eller i karantene fremover.

En rekke næringer har de siste ukene varslet omfattende permitteringer. Kleven verft er blant dem som merker krisen.

Fornøyd verft

– Vi synes det er positivt at det kommer tiltak angående likviditets-hjelp, sier administrerande direktør Kjetil Bollestad til VG.

I likhet med mange andre store arbeidgivere er permitteringer en utfordring framover. Her håper selskapet på bedre vilkår.

– Ellers ser vi frem til og håper på hjelpepakker angående ekstra utgifter med de som må være hjemme med barn på grunn av stengte barnehager og skoler eller har karantene av varierte årsaker. Det gjelder også spesielt arbeidskraft som kommer fra utlandet som får to ukers karantenetid.

Reiseliv under press

Særlig reiselivsbedrifter rammes hardt av at kunder har forsvunnet over natten.

– Jeg er svært glad for at regjeringen og Erna Solberg har skjønt alvoret i situasjonen og har fått på plass dette raskt. Statsministeren og finansministeren sa tydelig at likviditet er det viktigste vi kan bidra med, sier adm.dir. Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

Devold har sittet i møter med Solberg i dag.

- En statlig lånegaranti for banklån særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter Vil hjelpe våre bedrifter. Nå gjenstår det å se utformingen, og vi skal raskt informere våre medlemmer om hvordan denne kan benyttes. Regjeringen må gjøre denne ordningen enkel å få tilgang til, sier Krohn Devold

Publisert: 15.03.20 kl. 19:43 Oppdatert: 15.03.20 kl. 20:08

Fra andre aviser