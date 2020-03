Gudrun Lodden (92) får vaksine mot lungebetennelse i Albir i Spania. Vaksinen kan hjelpe mot lungeinfeksjon, og Folkehelseinstituttet sier vaksine kan bidra til å avlaste helsevesenet i forbindelse med coronautbrudd. Foto: Helge Mikalsen

Gudrun (92) tar vaksine mot lungebetennelse i Spania

ALBIR (VG) – Jeg har bestilt en vaksine for å beskytte meg mot lungebetennelse, sier Gudrun Lodden, som feirer 92-årsdagen sin i Spania til VG.

Folkehelseinstituttet (FHI) gikk denne uken ut og anbefalte vaksine mot lungebetennelse til folk over 65 år med økt risiko for alvorlig sykdom.

– Det er viktig at de i risikogruppene er vaksinert, uavhengig av koronavirus. Ved utbrudd av covid-19 i Norge, vil helsetjenesten belastes og da er det fint at man reduserer belastningen på helsetjenesten for andre infeksjoner, sa Margrethe Greve-Isdahl, ved FHI til Aftenposten i forrige uke.

Her hjemme har vaksinen vært utsolgt flere steder. Gudrun Lodden tar uansett vaksinen i Spania, der den har vært å få tak i over disk.

Norske turister og fasboende i Albir tar coronasmitten med fatning. Det er stor etterspørsel her etter lungebetennelsevaksinen Pnaumovax. Etterspørselen er økende, men hun kan hente allerede etter en dag. Et lokalt legekontor har satt 20 vaksiner de siste 10 dagene. 92 år gamle Gudrun Lodden får vaksinen fredag denne uka. Foto: Helge Mikalsen

Hun reiser hjem til Norge hver fjerde uke for oppfølging ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus, der flere leger er smittet. Sist hun var til behandling var 24. februar, rett før utbruddet ved sykehuset startet.

I likhet med flere andre VG har snakket med i Spania er hun ikke bekymret.

– Hvis jeg får det, så får jeg det.

Gudrun er sterk i troen, og ba til gud om at hun ikke skulle bli smittet da hun hadde vært til siste kontroll på Ullevål. Der ble hun forsikret om at det ikke var noen risiko for henne.

– Er du engstelig for å dra tilbake til Ullevål?

– Nei, det er jeg ikke.

Lørdag feiret Gudrun 92-årsdagen sin med 20 venner i Spania. Og hun ønsket seg penger i gave.

– Da kan jeg kjøpe mat som jeg skal gi til frivillighetssentralen, sier hun.

Får inn flere vaksiner

Norsk Medisinaldepot (NMD), som eier Vitusapotekene, opplever høy etterspørsel etter lungebetennelsesvaksinen i Norge. Sist uke fikk de inn 2200 vaksiner, og fredag fikk de ytterligere 10.000 vaksiner fra Folkehelseinstituttet.

Apotek1-kjeden fikk 2000 doser Pneumovax fra leverandør på torsdag, og 8000 fra Folkehelseinstituttet fredag, opplyser de til VG.

VG møtte Gudrun Lodden (92) i Albir i Spania. Den spreke 92-åringen er ikke spesielt bekymret for coronasmitte. Foto: Helge Mikalsen

– Vi ser det i sammenheng med coronaviruset, sier kommunikasjonsrådgiver ved Norsk Medisinaldepot Tonje Kinn.

Coronaviruset kan i verste fall lede til alvorlig lungebetennelse og død.

Salget av lungebetennelsesvaksiner hos Apotek 1 har økt mye denne uken. Foto: Gisle Oddstad

– Vi vil ikke spekulere om dosene som nå er tilgjengelige, vil være tilstrekkelige for å dekke etterspørselen, sier kommunikasjonssjef i Apotek1 Kjersti Solberg Ofstad.

Dekker etterspørselen

Boots-apotekene opplyser at leverandøren av Pneumovax er utsolgt, men at de fortsatt får inn nok vaksiner fra Folkehelseinstituttet til å dekke etterspørselen.

– Her kommer det inn og går ut vaksiner hver eneste dag, så bildet endrer seg raskt, sier kommunikasjonssjef i Boots Norge Anne Margrethe Aldin Thune.

De har fortsatt lungebetennelsesvaksinen Prevenar på lager, men etterspørselen etter Pneumovax er klart større.

Pneumokokk-bakterien gi alvorlig lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse med høy dødelighet, følge Folkehelseinstituttet.

Risikogruppene er personer over 65 år, personer med nedsatt immunforsvar og personer som har kronisk sykdom.

Det er 600 tilfeller av alvorlig pneumokokksykdom i Norge hvert år. Barn under to har siden 2006 vært tilbudt vaksine.

– Vaksinering av voksne kan forebygge flere tilfeller, sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) Brita Askeland Winje.

Influensa nådde toppen

FHI tror at sesongens influensautbrudd har nådd toppen. Hittil har drøyt 61 000 personer fått diagnosen, 2300 har vært innlagt på sykehus.

Sesongen har vært relativt mild, men har rammet barn og unge hardere enn vanlig. Det vil fortsatt være mye influensa i omløp de nærmeste ukene.

Aldri før har så mange vaksinert seg: Over en million doser influensavaksine er sendt ut denne sesongen, og 650.000 personer er registrert som vaksinerte.

Publisert: 10.03.20 kl. 11:36

