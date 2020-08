ELEKTRONISK FUSKEHJELP: Dette er utstyr fra en lignende sak i 2018. Statens vegvesen opplyser at utstyret som ble brukt i saken som nå skal opp, er tilnærmet identisk. Foto: Statens vegvesen

Tiltalt for omfattende førerprøve-juks

Politiet og Statens vegvesen mener mannen har tjent penger på å hjelpe kandidater med å jukse på førerprøven mange forskjellige steder i Norge. Nå er han tiltalt.

Ifølge tiltalen skal mannen ha bistått 19 personer ved at kandidatene brukte en skjorte med spesialsydd lomme på brystet hvor en iPhone med kamera var plassert, samt tilhørende radiosender med høyttaler teipet fast til kroppen.

Politiet opplyser at 15 av disse har vedtatt forelegg på åtte tusen kroner.

– Fire har ikke vedtatt forelegget, sier politiadvokat Gunnveig Breistein. Målet er at disse sakene skal behandles sammen med den angivelige hovedmannen i Sunnhordland tingrett på Stord mandag 23. november.

– Han erklærer ikke skyld i saken, sier Linda Ellefsen Eide.

Hun er forsvarer for mannen som skal ha organisert jukset og som satt varetektsfengslet i tre måneder i 2018.

Det var Statens vegvesen som avdekket jukset som de mener fant sted i 2017 og 2018 på mange forskjellige trafikkstasjoner deriblant Oslo, Mandal, Kristiansund, Stord, Bergen, Tromsø og Notodden.

Hjelp på øret

– De har hatt en medhjelper på utsiden som var linket opp via bluetooth, kamera og ørepropp slik at medhjelperen kunne se prøven og gi riktig svar på øret, sier Jon Molnes, leder for krimseksjonen i Statens vegvesen, til VG.

Han opplyser at både hovedtiltalte og de som skal ha jukset er av utenlandsk opprinnelse.

– Han har hentet inn kundene i utenlandske miljøer og virket i et stort geografisk område, sier Molnes og peker på at dette ikke er første gang man avdekker omfattende juks. VG har i 2018 omtalt en lignende sak.

Molnes forteller at veivesenet har fått gode rutiner for å avsløre folk som jukser på teoriprøven og at det var observante vakter som varslet.

Jon Molnes, leder for krimseksjonen i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Kan bli utestengt

– Nå har vi gjennom to saker erfart at dette er organisert og lagt til rette av bakmenn som tjener betydelige penger på dette, sier Molnes som roser det tverrfaglige samarbeidet de har hatt med politiet.

De som blir fersket risikerer ikke bare forelegg eller ubetinget fengsel.

– Hvis du har jukset blir prøven omgjort til «ikke bestått» og du kan få inntil et års karante før du i det hele tatt kan gå opp igjen, sier Molnes.

I tiltalen varsler politiet også at de vil inndra bakmannens utbytte, men uten å konkretisere hvor mye det dreier seg. De ønsker også å inndra kommunikasjonsutstyret som ble brukt.

Publisert: 28.08.20 kl. 20:51

