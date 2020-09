TILTALT: Laila Anita Bertheussen. Foto: S. Bertheussen/NTB Scanpix

I dag starter Bertheussen-saken: Strid om tiltalen

OSLO TINGRETT (VG) I ukevis skal Laila Anita Bertheussen forsvare seg mot anklager om flere angrep på demokratiet. Forsvaret mener hun er tiltalt etter feil paragraf.

I den fire sider lange tiltalen beskrives angrepene på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere – deriblant sin egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.

Selv har hun hele tiden nektet for å stå bak.

PST mener teaterstykket «Ways of Seeing» er bakgrunnen for truslene. I stykket ble det vist en film av huset til samboerparet, noe Laila Anita Bertheussen reagerte sterkt på, blant annet i en kronikk i VG.

Når rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag klokken 09 skal aktoratet holde sitt innledningsforedrag, hvor statsadvokat Frederik Ranke vil peke på bevisene som de mener støtter den alvorlige tiltalen.

Saken er spesiell av flere grunner. For det første er det ikke så ofte at paragrafen om angrep på demokratiet tas i bruk, og for det andre er det spesielt at Bertheussen skal ha truet sin egen samboer over en lengre periode.

Tidligere er islamisten Mohyeldeen Mohammad dømt til fengsel i to og et halvt år for trusler mot venstrepolitiker og nåværende kulturminister Abid Raja. I 2016 ble en kvinne dømt etter paragrafen for å ha presset en kakebunn med barberskum mot hodet til statsråd Solveig Horne (Frp).

De to tiltalte hadde ifølge domstolen et såkalt forsett, eller hensikt, om å hindre eller påvirke politikernes virksomhet.

Spørsmålet er om Bertheussens angivelige trusler rammes av paragrafen. Det sier nemlig jusprofessor ved UiO, Alf Petter Høgberg, at de ikke gjør.

– Sympati

Professoren mener at det angivelige formålet til Bertheussen ved de ulike hendelsene ikke var å påvirke demokratiet, men heller et forsøk på å få sympati etter at en film av huset ble vist frem i teaterstykket «Ways of Seeing».

– Ergo er ikke kriteriene til subjektiv skyld innfridd og paragrafen er heller ikke oppfylt objektivt sett. Jeg kan ikke forstå hvordan demokratiet kan la se påvirke av Bertheussens handlinger, sa Høgberg til TV 2.

Bertheussen sin forsvarer, John Christian Elden, sier Høgbergs uttalelser vil bli tema i retten.

– Vår oppfatning her er at strafferettsprofessor Høgberg har rett, og at de forhold PST anklager Bertheussen for ikke rammes av den alvorlige bestemmelsen i tiltalen. Dette kommer vi selvsagt nærmere tilbake til i prosedyren på slutten av saken, sier Elden til VG.

– Vi mener at vi står på trygg juridisk grunn når tiltalen er tatt ut etter paragraf 115, sier statsadvokat Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet til VG.

Kolberg-saken

Oslo tingrett har ved en tidligere anledning behandlet en lignende sak hvor det var familiære bånd mellom tiltalte og fornærmede.

I 2012 ble en mann dømt for angrep på demokratiet etter at han drapstruet Ap-politikeren Martin Kolberg. Mannen var Kolbergs stesønn.

Ifølge dommen hadde stesønnen flere motiv for å true Kolberg, og i stor grad var disse personlige, ikke politiske. Men retten viste til at stesønnen også hadde trukket Kolbergs virke som profilert politiker inn i truslene. Deretter fant retten det bevist at tiltalte forsettlig hadde søkt å påvirke Kolberg i hans politiske virke.

I RETTEN: Martin Kolberg vitnet under rettssaken i 2012. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Tingretten mente samtidig at truslene lå i paragrafens nedre sjikt fordi andre forhold enn de politiske fremsto som dominerende i tiltaltes motivasjon.

Stipendiat Ingvild Bruce ved UiO mener at påtalemyndigheten har gjort rett i å tiltale Bertheussen etter paragrafen.

– Selv om formålet med bestemmelsen primært er å beskytte politikere mot personer som prøver å hindre dem i å gjøre jobben sin, oppstiller den ikke noe krav om at vedkommende har dette som hensikt eller formål. Det er dermed tilstrekkelig at hun forsto at handlingene sannsynligvis var egnet til å påvirke Wara og ekteparet Tybring-Gjedde i deres virksomhet som henholdsvis minister og stortingsrepresentant. At Bertheussen eventuelt hadde et annet formål med handlingene, for eksempel å få det til å fremstå som de var begått av noen andre, er derfor ikke til hinder for at hun dømmes etter tiltalen, sier Bruce til VG.

Vitner og bevis

Rettsforhandlingene starter tirsdag med innledningsforedrag til aktoratet og forsvareren, før Bertheussen selv får anledning til å avgi en såkalt fri forklaring.

Deretter vil en politibetjent fra PST forklare seg om etterforskningen, før en annen betjent forteller om trusselvurderinger og sikkerhetsrådsgivning som er gitt Wara i forbindelse med saken.

STATSADVOKAT: Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet sier det vil bli bevisførsel rundt overvåkningsbilder, skriftanalyse, frimerker, printere, helse-app og nettbruk. Foto: FRODE HANSEN

I løpet av den første uken får retten også innblikk i PSTs ransaking av Wara og Bertheussens hjem i Oslo. De neste ukene vil politifolk fra PST og Kripos innta vitneboksen, det samme gjelder nær familie av Bertheussen, et postbud, livvakter til Wara, et sikkerhetsfirma, en språkforsker og regissøren av det omtalte teaterstykket.

Bertheussens forsvarer, advokat John Christian Elden, har også innkalt to journalister som vitner, en fra NRK og en fra Dagbladet. Bakgrunnen for innkallelsen skyldes forsendelser de to journalistene har fått, og som knyttes til saken.

I tillegg vil Tor Mikkel Wara selv vitne som fornærmet i saken. Det samme gjelder politiker-paret Ingvil Smines Tybring-Gjedde og Christian Tybring-Gjedde.

