VALGKOMITÉEN: Mange møter, kandidat-samtaler og to innstillinger på ledertrio har Venstres valgkomité lagt bak seg - etter at Trine Skei Grande overraskende trakk seg som Venstreleder i vinter. Fremst til venstre: komitéleder Per A. Thorbjørnsen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tøffe tak i Venstres valgkomité: – Fytti grisen!

Valgkomitéen i Venstre er ingen søndagsskole. Medlem Arjo van Genderen bekrefter at han tidvis var usikker på om de kunne samle seg om en enstemmig innstilling på ny partiledelse, men avviser at de har vært under press.

Oppdatert nå nettopp

Komitéleder Per A. Thorbjørnsen legger ikke skjul på at medlemmene i valgkomiteen tidvis har stått langt fra hverandre.

Søndag la han fram det alle medlemmene har stilt seg bak: de vil ha Guri Melby som partileder, Sveinung Rotevatn som første nestleder og Abid Raja som andre nestleder.

OPPRINGT ETTER FROKOST: Guri Melby fikk en telefon fra valgkomitéen klokken ti søndag med spørsmål om hun ville bli leder. Fire og en halv time senere sto hun på en plen ved Akershus festning og fortalte hvor glad hun var for innstillingen. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

– Det har vært tøft, det ville være dumt å si noe annet, men resultatet er enstemmig, sier Thorbjørnsen til VG.

På pressekonferansen søndag brukte han følgende kraftutrykk for å beskrive prosessen komitéen har vært i gjennom.

- Fytti grisen for et arbeid vi har hatt. Og det har tatt mye tid. Jeg kan ikke legge skjul på at det er fantastisk at valgkomiteen kan legge fram en enstemmig innstilling, sa Thorbjørnsen.

– Var usikker på om vi kunne lande dette

Et av valgkomiteens medlemmer, Arjo van Genderen, fylkesleder i Viken Venstre, bekrefter at intensiteten har vært stor, men at denne helgen ble annerledes.

– Jeg må innrømme at jeg har noen ganger har vært usikker på om vi kunne lande dette med en enstemmig innstilling, men ikke i går og i dag. Da var det tydelig at vi var på vei mot en løsning, sier van Genderen.

les også Venstre-veteran Dørum jobbet for Melby - tror hun kan bygge partiet

NY OSLO-TRØNDER: Guri Melby kan bli den tredje «Oslo-trønderen» og den tredje kvinnen som blir Venstre-leder. Både Odd Einar Dørum og Trine Skei Grande er i likhet med Melby trøndere som har gjort Oslo-borgere av seg. Fra før har Eva Kolstad og Trine Skei Grande vært de eneste kvinnelige Venstre-lederne. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Kilder sier til VG at enkelte medlemmer har vurdert å ta dissens, markere uenighet og ikke stille seg bak innstillingen med Melby på topp.

– Jeg vil ikke kommentere spørsmål om dissens, eller avstemninger med for eller imot, sier van Genderen, men legger til:

– Vi ble ganske enige, ganske raskt.

Komitéen ble samlet på Thon Hotell Slottsparken lørdag formiddag, og avsluttet tidlig på kvelden.

Oppringt i ti-tiden

De samlet seg klokken ni søndag morgen. Ifølge Guri Melby ble hun oppringt av komiteen litt over klokken ti søndag.

– Da ringte de meg og stilte spørsmålet, om jeg takket ja til å stå på denne innstillingen, sier Melby.

Noen timer senere kalte komiteen inn til pressekonferanse, der Thorbjørnsen var glad for å presentere en enstemmig innstilling.

les også Guri Melby: - Forberedt på å kjempe om ledervervet

– Dette er ikke påtvunget, hele komiteen står bak dette. Da vi vedtok innstillingen sa alle «ja» uten noen nøling, over hele linja, sier Arjo van Genderen.

– Var det uttalt at det var viktig å bli enige om en enstemmig innstilling?

– Alle skjønner at enstemmighet er et viktig signal. Men å skjønne at det er viktig betyr ikke at det lar seg gjøre. Det var ikke noe press om at vi måtte bli enige. Det var en diskusjon så fikk vi det til, sier van Genderen.

les også Guri Melby innstilt som ny partileder: – Det har vært tøft

FREM OG TILBAKE: Det var en god del frem og tilbake før valgkomitéen landet den enstemmige innstillingen på ny Venstre-ledelse, innrømmer leder Per A. Thorbjørnsen i valgkomitéen. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

– Det har vært vanskelig å komme frem til en endelig, enstemmig konklusjon, fordi at folk har hatt sine favoritter fra første øyeblikk av, sier Per A. Thorbjørnsen til VG.

– Dere var enstemmige gjennom hele helgen?

– Vi har hatt våre diskusjoner gjennom helgen, og det har vært litt sånn frem og tilbake. Det er det ingen grunn til å legge skjul på. Men gjennom de siste timene og frem til avklaring så har vi vært enstemmige og samstemt, svarer komitélederen.

Han leverte søndag valgkomitéens andre innstilling, ettersom den første runden måtte tas på nytt etter at Trine Skei Grande varslet sin avgang gjennom et intervju i VG i mars.

les også Trine Skei Grande skriver bok: – Sylvi Listhaug diskvalifiserte seg til å være statsråd

– Hvor mange fylkeslag spilte inn Guri Melby som lederkandidat?

– Vi hadde to runder med innspill. I den siste hadde samtlige fylkeslag Guri Melby med i ledertrioen.

– Men hadde ikke Rotevatn og Raja flere innspill fra fylkeslagene enn Melby?

– Det er riktig at det var flest innspill på Sveinung (Rotevatn), men det fordelte seg relativt jevnt blant fylkeslag og sideorganisasjoner, svarer Thorbjørnsen.

Han understreker at komitéen uansett vurderer Guri Melby som den beste lederkandidaten ut fra en helhetlig vurdering.

les også VG-målinger: Risikerer å få leder utenfor Stortinget

– Har hun ikke hatt litt liten tid i toppen av norsk politikk med kun fem måneder som statsråd - til å ikle seg Venstres ledertrøye?

– Det får noen mene. Jeg tar det med knusende ro. Hun har virkelig fått vist seg frem. Jeg merker på gaten at dette er en Venstre-politiker som folk har lagt merke til. Hun har denne brede appellen som trengs. For oss som har kjent henne lenge, er ikke dette overraskende.

– Abid Raja har bred appell hos mange, også i distriktsnorge. Ble han likevel for kontroversiell for valgkomitéen til å gå helt til topps?

– Nei, jeg har stor sans for Raja og har sett ham i fri dressur ute hos folk. Han har eksepsjonelle evner i møter med mennesker, og skaper begeistring i både distrikter og byer. Men nei, han er ikke for kontroversiell.

– Har han vært for lite lagspiller?

– Der må jeg nesten svare hvorfor vi valgte Guri Melby. Vi mener hun vil bli den beste lederen. Det var ut fra en helhetlig vurdering vi valgte henne som den beste kandidaten.

Publisert: 23.08.20 kl. 18:50 Oppdatert: 23.08.20 kl. 19:05

Les også

Fra andre aviser