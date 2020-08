Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Abid Raja: – Drit i SIAN og hold dere hjemme!

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja mener den antirasistiske bevegelsen ødelegger for folk med innvandrerbakgrunn. Her forklarer han hvordan.

Det forventes stort oppmøte når den antiislamske organisasjonen SIAN arrangerer «Krenkefest» i Oslo i dag utenfor Stortinget.

Forrige helg holdt de markering i Bergen. Det førte til voldsomme motdemonstrasjoner, steinkasting, tåregass og angrep på SIAN-leder Lars Thorsen.

Abid Raja er ikke i tvil om at «krenkefest» er et slagord som er ment for å spisse konflikten. Han bønnfaller motdemonstrantene om å boikotte ved å holde seg hjemme:

– Drit i SIAN og hold dere hjemme! Ved å dra dit for å vise din avsky gjør du SIAN viktigere. Ved å ikke dra avkler du SIAN, sier han til VG.

Det er nå partiet Rødt som står i bresjen for å organisere motdemonstrasjonene, som de sier til NTB er et initiativ de tar for å sørge for trygge og fredelige demonstrasjoner.

– Hele nasjonen følger spent med, mitt ultimatum til antirasister er at dette er en test på om dere klarer det.

I kjølvannet av Bergen-kaoset forrige helg er Raja frustrert over den antirasistiske bevegelsen og mener at den paradoksalt nok er med på å ødelegge for folk med innvandrerbakgrunn.

– Jeg blir frustrert over at de ikke skjønner når de står der og bringer med folkemasse som de ikke har kontroll over, vil det føre med seg at det er vi som er brune i huden og muslimer som taper på det. Han legger til at hvite antirasister smelter inn i befolkningen etter en demonstrasjon, mens innvandrere blir stående igjen som symbolet på volden.

Raja presiserer at han selv, i likhet med de aller fleste nordmenn, er antirasist, men at han er kritisk til fremgangsmåten til en del i den antirasistiske bevegelsen.

BERGEN: Politi og demonstranter under en Sian-markeringen på Festplassen i Bergen lørdag. Foto: Eivind Senneset

– Men hvis dere drar dit, oppfør deg som et menneske. Jeg ber dere om å holde dere rolig, med en gang en av dere går til angrep, kaster et egg eller kommer med et knyttneveslag i lufta, ødelegger du din egen sak. Da har du tapt hele debatten.

– Hvis det er noen som helst i dag, muslim eller ikke, som lar begeret renne over under demonstrasjonen, vil det ødelegge for minoritetsbefolkningen.

– Politiet er veldig godt forberedt

Stabssjef i Oslo-politiet, Harald Nilsen, oppfordrer folk til å holde seg innenfor «demokratiets spilleregler» under dagens markering, når VG spør om også politiet vil oppfordre folk til å holde seg hjemme.

– Ytringsfriheten er der og benytt den, men gjør det innenfor reglene. I tillegg er det et forbehold med pandemien som folk skal ha i tankene, at man tar hensyn til smittevernregler og de anbefalinger som gjelder.

– Hvor forberedt er Oslo-politiet under dagens markering?

– Politiet er veldig godt forberedt i dag. Vi har visst om demonstrasjonen en stund og gjort tiltakene som skal gjøres, gjort dialog og kartlagt det vi skal, sier Nilsen.

Stabssjefen sier de forventer at markeringen går under de lover og regler som gjelder, og understreker at de har god beredskap hvis det skal komme uønskede hendelser. De stiller med både uniformert og sivilt politi under markeringen.

Koranbrenning i Malmö

Natt til lørdag var det voldelige opptøyer i Malmö, og ifølge politiet var årsaken at Koranen skal ha blitt brent tidligere på dagen. På spørsmål om politiet vil gripe inn om noe lignende skjer i Oslo, svarer Nilsen:

– Å brenne koranen, eller bibelen for den saks skyld, er lovlige ytringer og da kan ikke politiet gripe inn. Det er ytringsfriheten som tillater dette, noe politiet ikke kan begrense. Vi er på gale veier hvis vi skal begynne med sensur.

– Hvor setter politiet grensen for når de skal bryte inn?

– Markeringen skal gå innenfor lov og orden og den sikkerheten som dekkes av lovlige ytringer. Hvis dette brytes, må vi gripe inn. Det vil vi gjøre på to måter: Enten griper vi inn på stedet, eller vil hendelser bli straffeforfulgt i ettertid hvis situasjonen bedre egner seg for det, sier Nilsen.

Politiet i Bergen opplevde før demonstrasjonen på lørdag at flere lokalpolitikere hadde inntrykk av at det er politiet som kan avslå SIANs søknad om å holde markering fordi lederen tidligere har en straffedom. De var tydelige på at deres rolle er å tilrettelegge for en fredelig demonstrasjon, noe de har Raja i ryggen på:

– Politiet skal også beskytte at rasistene og muslimhaterne får komme med gørret sitt, hvis de sier eller gjør noe som er straffbart, er det noe politiet vil forfølge i ettertid.

– Jeg kjenner ingen politifolk som er enige i SIANs budskap. Politiet er der for å oppfylle volitares ord: “Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.”

Publisert: 29.08.20 kl. 11:46

