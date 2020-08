TIL RORS: Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk noen minutter ved rattet i båten som tok oss ut til SalMars gigantiske havmerde 15 nautiske mil i havet utenfor Frøya i Trøndelag. Foto: Mattis Sandblad

Støre: – Fisken skal på land

FRØYA (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre og oppdrettspioner Gustav Witzøe er ikke enige om alt. Men om en ting er de veldig enige om: – Fisken skal på land for å bearbeides. I Norge.

For mindre enn 10 minutter siden

– Det er ikke noen som har det mer travelt enn en død laks, sier Gustav Witzøe:

– Fra den slaktes skal den raskest mulig bearbeides og nå markedene våre i Europa og USA, slik at kundene får den beste ferske laksen.

Støre nikker.

Ap-lederen er i innspurten i arbeidet med nytt partiprogram, som skal være klart i september.

– Havet og fisken har gitt arbeid til folk langs kysten i generasjoner. Men for mange av arbeidsplassene og verdiene forsvinner i dag vekk fra lokalsamfunn og fellesskapet, og hentes ut av noen få. Dette vil Arbeiderpartiet ha slutt på, sier Støre.

Han legger til:

– Det bør ikke være sånn at fisk som taes opp av havet på Smøla skal sløyes i Qingdao, for så å sendes tilbake til europeiske middagsbord. Det er verken bra for klima eller folk.

Støres oppdrettsplan

Støre trekker opp hovedlinjene i Aps utkast til partiprogram, for hvordan de skal satse for å utvikle norsk sjømatnæring – og som han vil gjennomføre hvis han blir statsminister neste år.

– Vi har store ambisjoner for en ny, norsk oppdrettsindustri langt til havs. Mer av fisken må bli slaktet på land og vi vil stille krav til lokale arbeidsplasser.

– Hva vil dere gjøre, konkret?

– Staten må stille opp med midler for å satse på ny teknologi og nye verdikjeder fra sjømaten og andre ressurser fra havet. Vi har et konsesjonssystemet for olje og gass; vi trenger ett som er tilpasset for oppdrett til havs, med tydelige krav til næringen om både ringvirkninger og klimaavtrykk, sier Støre.

Han lister opp:

Vi vil lage eget konsesjonsregime for oppdrett i åpent hav, som kan virke godt sammen med fiskeri, energi, mineraler, forsvar og skipsfart.

Lage plan for sameksistens av eksisterende og nye havnæringer som blant annet sjømat, energi, mineraler.

En plan for nye verdikjeder i havet, på tvers av næringer i samarbeid om arealet mellom ulike næringer.

Stille krav til næringen og arbeide for nye partnerskap med fylke og stat om at mer av bearbeidingen av sjømat skjer på land.

Stille krav til næringen om mer bærekraft, både i produksjon, for og frakt.

Bilmekaniker

– Vi vil også stille opp med statlig støtte til utvikling av en teknologi som kan redusere klimaavtrykk, og miljøkonsekvenser, samt bruk av restråstoff. Vi skal også styrke rekruttering innen havbruk, fra fagutdanning til universitetene, i nært samarbeid mellom næringen og skoler og universiteter.

Støre har vært på tur i Trøndelag denne uken, for å får råd og erfaringer.

les også Torsken er truet: – Vil ikke kunne formere seg

En av dem han søkte råd hos, er Gustav Witzøe, som begynte som bilmekaniker i Oslo, men flyttet tilbake til Frøya, hvor han har utviklet sitt SalMar til å bli et av verdens ledende oppdrettsselskap. Med en børsverdi på 53 milliarder kroner er det nå det 10. største selskapet på Oslo Børs.

– Mens mange andre oppdrettsselskaper sender fisken hele ut av landet, hvor bearbeidingen skjer i utlandet, ønsker vi å bearbeide så mye som mulig i Norge, slik at vi skaper industriarbeidsplasser på land. 50 prosent av vår fisk, blir i dag bearbeidet i Norge før den sendes ut, sier Witzøe.

Norges Sjømatråd opplyser til VG at bare 20 prosent av eksporten av norsk laks i første halvår 2020, var bearbeidet fisk.

HAVLAKS: Jonas Gahr Støre og Gustav Witzøe i båt foran Salmars gigant-merde Ocean Farm 1 i Fro-havet utenfor Frøya, med 110 000 laks verdt 250 millioner kroner, i en merde. Foto: Mattis Sandblad

– Fortsatt steinalder

Da han startet opp i 1991 begynte de med 15 ansatte.

– I dag er vi 1586 ansatte.

Han sier at oppdrett er på vei fra fjord til havs.

– Vi er fortsatt på «steinalderstadiet». Ocean Farm 1 er bare begynnelsen. Vi planlegger å bygge en mære 35 nautiske mil til havs, der havstrømmene er, som er over dobbelt så stor og som vil koste 2,5 milliarder kroner.

les også Langt unna kysten og fakta om havbruk

– Oppdrett vil bli fjernet fra fjorder og bli etablert til havs?

– Vi går i hvert fall i den retningen, men arbeider samtidig systematisk med å forbedre produksjonsutstyr og drift i det tradisjonelle havbruket for å gjøre dette enda mer bærekraftig. Vi kan bytte ut lus og forurensing, med friskt havvann. En fjord er ikke laksens naturlige habitat, men havet. Når vi går til havs påvirker vi ikke naturen i fjordene og vi påvirkes ikke av problemene i fjordene.

Han legger til:

– Vannet i Ocean Farm byttes ut av havstrømmen hvert 8. minutt. I Trondheimsfjorden tar det 580 år før alt vannet er skiftet ut.

OPPDRETTSANLEGG: Salmars gigant-merde i Fro-havet utenfor Frøya. Foto: Mattis Sandblad

Eventyret han har bygd opp gjør at familieformuen er blant Norges største.

Det at mange av de vellykkede oppdrettsgrunderne er blitt milliardærer, har trigget debatten om at næringen må betale en grunnrenteskatt, fordi de får utnytte en naturressurs, a la oljen.

les også Eks-fiskeriminister får karantene – og 700.000 kroner

Regjeringen har lagt det på is og vil vri til en avgift på 500 millioner kroner, som fiskekommuner skal få.

– At vi som eneste næring utenom energisektoren skal betale for å produsere et produkt, er meningsløst. Vi skal konkurrere med selskaper som nå satser knallhardt på oppdrett på land i USA. Da kan vi ikke belastes med en særnorsk skatt. Vi er ikke redd for slik landlaks når det gjelder kvalitet, der er vår laks mye bedre, men vi skal også konkurrere på pris, at det kan vi ikke ha dårligere rammevilkår enn våre konkurrenter.

les også Ja, laksemillionærer – flagg ut!

Støres Ap sier det er naturlig at en bransje som går så godt, må tåle å bli beskattet.

– Vi vil ta de hensynene som trengs, men en næring som har vokst så kraftig og har så store inntekter og overskudd, må tåle at vi vurderer nivået de må bidra med til fellesskapet.

Publisert: 22.08.20 kl. 11:28

Fra andre aviser