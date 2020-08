Frp-topp om grottefesten: – Siste dråpen

Åshild Bruun-Gundersen fra Frp mener grottefesten er et nedslående eksempel på at folk tar festen under jorden. Hun ber regjeringen åpne opp skjenkeforbudet før liv går tapt.

– Dette er siste dråpen. Nå må regjeringen innse at skjenkestoppet var meningsløst og at de ser konsekvensene, sier Bruun-Gundersen til VG.

–Nå ser vi at ungdommen flytter festen fra utestedene til et nedlagt bomberom. Oksygenmangel gjorde at arrangementet kunne blitt dødelig. Regjeringen må snu før liv går tapt, legger hun til.







Hun sikter til det nasjonale skjenkeforbudet etter midnatt, som ble innført fra 8. august, etter smitteoppblomstringen etter sommeren.

FINNER EN VEI: Frps Åshild Bruun-Gundersen sier grottefesten er et eksempel på nok en kreativ vri ungdommen finner for å fortsette festen etter midnatt. Foto: Hallgeir Vågenes

– Direkte naivt

Grottefesten i Oslo natt til søndag fikk dramatiske følger:

Syv bevisstløse personer ble fraktet til sykehuset i natt, etter å ha blitt kullosforgiftet i grotten. 25 personer ble behandlet for kullosforgiftninger, hvorav to var polititjenestemenn.

Alle skal nå være utenfor livstruende fare, men det kunne gått verre. Sykehuset påpeker at det var flaks at det gikk så bra som det gikk.

– Vi advarte kraftig før regjeringen innførte nasjonalt skjenkestopp fra midnatt. Det er direkte naivt å tro at ungdom vil slutte å feste på ubestemt tid, under en pandemi som i ytterste konsekvens kan vedvare i flere år.

Bruun-Gundersen mener regjeringen nå må snu på dette for å sikre at festingen heller skjer under kontrollerte former på byen.

Helseminister Bent Høie (H) avviser at dette kunne vært unngått med andre skjenkeregler:

– Det har ikke vært mulig å ha raveparty på serveringssteder i Norge, verken før eller etter vi forbød skjenking etter midnatt. Det har bare vært tillatt med servering ved bordene og en meter avstand mellom gjestene, skriver Høie i en epost til VG.

UNDRENDE: Helseminister Bent Høie er ikke enig med Frps argumentasjon, men sier at myndighetene kommer med en vurdering av skjenkestoppen i september. Foto: Gisle Oddstad

– Jeg finner det underlig at Åshild Bruun Gundersen bruker denne hendelsen, der liv kunne gått tapt, til å argumentere mot tiltak som skal hindre smitte.

- Hvorfor vil dere ikke oppheve skjenkeforbudet så festene skjer i kontrollerte former på byen samtidig som næringslivet får mer penger inn igjen?

– Skjenkestoppen er ingen grunn eller unnskyldning for å arrangere denne type fester. Jeg ser flere medier melder at det har vært arrangert lignende fester i denne grotten tidligere. Jeg er glad for at det nå blir slutt på det, ikke bare fordi det er smittefarlig, men fordi det har vært livsfarlig, sier Høie.

KULLOSFORGIFTET: Opp mot 200 personer festet i et nedlagt tilfluktsrom i Oslo natt til søndag. Flere ble sendt til sykehus etter kullosforgiftning. Foto: Ingvild Silseth

Politiet har det travelt

Den siste tiden har politiet flere steder i landet blitt nedringt av folk som klager på støy fra hjemmefester. Stemningen i Bergen har blitt beskrevet som en blanding av partyøya Magaluf og nyttårsaften.

Lokalpolitikere er også bekymret for økningen av hjemmefester. Byrådet i Bergen har bedt regjeringen skrote tidlig skjenkestopp, og Oslos byråd har bedt regjeringen se på alternativer.

Natt til søndag forrige helg fikk politiet over hele landet minst 430 klager på støy i forbindelse med privatfester. Mye tyder på at folk har flyttet festen hjem.

Flytter festene under jorden

Grottefesten gir Bruun-Gundersen assosiasjoner til forbudslinjen før andre verdenskrig:

–Forbudstiden på 30-tallet fjernet ikke festene, men førte til det samme som vi ser tendenser til nå: Festene ble flyttet under jorden, til steder der myndighetene overhodet ikke har kontroll, sier Bruun-Gundersen.

– Det kan jo hende de hadde arrangert grottefesten, og andre hjemmefester selv om det var lovlig å drikke på byen også?

– Når myndighetene stenger byen, forsvinner alternativene. Ungdommene finner alltid nye måter, og de nye måtene er mye farligere.

– Er det noe tryggere på et utested klokken 02.30 enn det er på en hjemmefest?

– Flere byer har organisert byvakter for å kontrollere på gateplan. Utelivsbransjen er også interesserte i å ha gode smitteverntiltak, sier Frp-politikeren.

Høie sier de skal ta en ny vurdering på skjenkestoppen i september.

– Vi vil se på om den skal videreføres, oppheves eller om det finnes andre måter å hindre smitte blant folk som fester på byen. Vi vet jo at det blir vanskeligere å følge smitterådene når promillen er høy, enten man fester på byen eller hjemme.

Han legger til at han håper at de som har vært med på dette, blir godt tatt vare på av dem rundt seg.

– Jeg oppfordrer dem til å følge nøye med på om de får symptomer på korona, og holder seg hjemme og tester seg hvis det skjer.

Publisert: 30.08.20 kl. 15:23

