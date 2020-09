LEDERE: Linda Hofstad Helleland og Henrik Asheim legger mandag frem nytt forslag til stortingsvalgprogram. Foto: Hallgeir Vagenes

Høyre vil ha lengre åpningstider for alkoholsalg

Høyres programkomité vil utvide Vinmonopolets åpningstider og utvide alkoholsalget i dagligvarebutikken i det nye førsteutkastet til program før neste stortingsvalg.

Høyres programkomité la mandag frem førsteutkastet til partiets stortingsvalgprogram for neste periode.

Komiteens leder Linda Hofstad Helleland sier at de har vært opptatt av å videreføre arven etter Solberg-regjeringen, men sier samtidig at de ønsker å utvikle ny politikk.

– Vi skal lose landet gjennom corona, samtidig som vi skal skape mer og inkludere flere, sier komitéleder Linda Hofstad Helleland.

– Høyre skal vinne valget i 2021 fordi vi har et viktig prosjekt, sier hun.

Lengre alkoholsalg

Førsteutkastet er på 72 sider og har flere nyheter. Høyre ønsker blant annet å utvide åpningstidene for alkoholsalg.

Programkomiteen ønsker blant annet:

Tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager.

Bevare et offentlig vinmonopol, men tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager.

Flertallet i komiteen ønsker i tillegg å tillate salg av alkohol på opp til åtte prosent i dagligvarebutikker, mens mindretallet tok dissens og ønsker å stryke dette punktet.

Vil ha veiprising

Høyre ønsker å innføre et nytt system for å betale for veier, istedenfor bompenger. De skriver at Høyre vil:

«Ta i bruk ny teknologi for et nytt og bærekraftig system for veiprising. Systemet skal ivareta personvernet, være enkelt å forstå og oppfattes som rettferdig».

Veiprising er et system der man betaler for antall kjørte kilometer, istedenfor å betale bompenger på enkelte steder man kjører forbi.

VEIBYGGING: Høyre vil endre måten vi betaler for veiutbygging. Foto: Jan Petter Lynau

Ny jernbane-modell

Høyres programkomite ønsker å endre hvordan Norge bygger jernbane.

– Vi har kommet med mange nye forslag til politikk som av og til utfordrer politikk vi har hatt eller tar oss videre til de neste trinnene vi trenger, sier nestleder Henrik Asheim.

Høyres programkomite mener vi må lære av «Nye Veier» som bygger motorveier i Norge.

– Nye Veier-modellen har gitt svært gode resultater i utbyggingen av veier. Denne suksessen vil Høyre gjenta for jernbanen og organiseringen av den, gjennom Nye Baner-modellen i utbygging av jernbaneprosjekter, skriver komiteen.

