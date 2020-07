DREPT: Christian Halvorsen ble drept søndag kveld. Foto: Privat

Moren til drepte Christian (43): – Når du skyter noen, bør du stå til ansvar

ASKIM (VG) Drepte Christian Halvorsens familie og venner håper at gjerningspersonen blir tatt.

Langs landeveien i Askim i Østfold i Viken, på et lite gårdsbruk omkranset av flate jorder, bodde Christian Halvorsen sammen med sin familie.

Søndag kveld ble han funnet død utenfor det lille hvite huset. 43-åringen døde av skuddskadene en angivelig ukjent gjerningsperson påførte ham.

Fem dager etter hendelsen, jakter politiet fortsatt en gjerningsperson. Igjen sitter familie og venner i sorg.

– Askim er ikke stort

Christians mor, Frøydis Halvorsen (74), beskriver en myk og snill mann som brydde seg mye om familien sin. De siste dagene har hun fått kondolanser og minneord fra sønnens barndomsvenner og venner fra militæret.

I SORG: Frøydis Halvorsen er i sorg etter drapet på sønnen. Foto: Privat

– Jeg håper at politiet finner frem til gjerningspersonen eller at personen melder seg. Askim er ikke stort. Når du skyter noen, så bør du stå til ansvar for det, sier Frøydis til VG.

John Christian Elden er oppnevnt som familiens bistandsadvokat.

– Jeg skal ha møte med familien i morgen. Jeg stusser over mangelen på mistenkte. Samtidig er det ingen grunn til å tro at politiet ikke gjør det de kan. Familien håper jo saken får en snarlig løsning, skriver Elden til VG.

Da VG var ved åstedet torsdag formiddag, foregikk det ikke utvendige undersøkelser. Naboer VG har vært i kontakt med, skal ikke ha lagt merke til noe uvanlig søndag kveld.

En av Christian Halvorsens kamerater, Gøran Taipo, bor like ved. Søndag kveld hørte han nødetatene på vei mot kameratens hus. Han skjønte fort at noe kunne ha gått fryktelig galt. Han prøvde å ringe Halvorsen, men det gikk rett til svareren.

– Jeg sendte opp dronen min for å se hva som skjedde. Da så jeg at ambulansepersonellet utførte hjerte- og lungeredning, sier Taipo.

KAMERAT: Gøran Taipo kommer til å savne Christians Halvorsens humør. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Arrestert og sjekket ut

Dronen hans gikk tom for strøm, og da han var på vei for å hente den, ble han arrestert av politiet. Etter å tilbrakt en stund på glattcelle, endte han i avhør. Han forteller at politiet foretok kruttslamundersøkelser, tok bilder av hendene hans og beslagla tingene hans.

– Men jeg ble sjekket ut ganske fort, sier Taipo, som sier at savnet etter Halvorsen blir stort.

– Det er helt forferdelig. Det er jo mest sannsynlig noen han kjenner som har gjort dette. Men jeg skjønner ikke hvem som hadde grunn til å drepe ham. Han var en flott familiemann. Jeg kommer til å savne det gode humøret hans, sier Taipo.

Jan-Ivar Lorentzen ansatte Halvorsen som beboerkontakt på et asylmottak høsten 2014.

– Det var utelukkende en positiv opplevelse. Han var en blid og artig kar full av energi. Han pratet mye om datteren sin, som han kalte prinsessen, og om moren sin, sier Lorentzen.

ÅSTEDET: Christian Halvorsen ble funnet død utenfor dette huset i Askim. Foto: Naina Helén Jåma, VG

Ønsker tips

Politiet ønsker kontakt med personer som har vært i nærområdet til Tømmeråsveien mot Sekkelsten like utenfor Askim sentrum, i tidsrommet søndag mellom klokken 17 og 22 og andre som har informasjon som kan bidra til å belyse saken.

Politiet har mottatt flere tips etter drapet.

– Vi har gjennomført flere vitneavhør i saken, og jobber nå med å danne oss et bilde av hva som har skjedd. Vi er fortsatt interessert i opplysninger som kan belyse saken, og vil fortsette med avhør av vitner, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

