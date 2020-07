VAR HÅPEFULL: Stig Nikolaisen håpet at regjeringen i dag skulle gjøre unntak for nordmenn med fritidseiendom i Sverige. Foto: Privat

Flere nordmenn har hytte i rød sone i Sverige: – Vi er mer eksponert for smitte i Norge

Stig Nikolaisen har hytte i Grebbestad i Sverige. Han er en av mange nordmenn som fortsatt ikke får lov til å dra på hytta.

I dag ble det klart at regjeringen endrer reiseråd. Fire nye svenske len er i dag åpnet for nordmenn: Värmland, Örebro, Östergötland og Kalmar. Det kommer i tillegg til de som allerede var grønne: Skåne, Blekinge og Kronoberg.

I resten av Sverige er det røde soner. Det gjør at mange nordmenn fortsatt ikke er anbefalt å reise på hytta.

– Jeg hadde håpet de hadde gjort unntak for oss med fritidseiendom. På hytta er man jo gjerne isolert. Vi var en tur i Bergen nå nettopp, og der sto folk oppå hverandre i køer. Jeg ser ikke at det er så mye bedre enn at vi sitter alene på hytta vår.

I åtte år har Stig Nikolaisen og familien feriert på hytta i Tannums kommune i Sverige. Det får de ikke lov til i år.

– Jeg har vært mye mer eksponert for smitte i Bergen enn det jeg hadde vært på hytta, sier han.

Lange køer

Tidligere i uken var Nikolaisen på ferie med familien i Norge. Flere steder opplevde de å stå i lange køer, noe han ikke ser logikken i.

Per nå har Bergen 583 registrerte smittetilfeller. Det er ingen personer som er innlagt på sykehus.

– På hytta er vi sammen med de samme folka vi omgås med ellers hjemme.

Nikolaisen stiller seg undrende til at han må stå to timer i kø for å komme inn på akvariet i Bergen med forhåndsbetalte billett, men ikke kan reise og tilbringe tid med familien på hytta i Sverige.

NORGESFERIE: Nikolaisen og storfamilien på ferie i Norge. De ferierer vanligvis i Sverige. Foto: Privat

– Sverige har jo høyere smittetall enn det Norge har, og har hatt flere dødsfall. Sånn sett virker det jo logisk å holde tilbake?

– Jeg føler de er redde for å åpne opp på grunn av dette med svenskehandel, men nå har de jo åpnet opp destinasjon to for grensehandel, Charlottenberg, så sånn sett ser jeg ikke noen grunn til at de ikke kan gjøre unntak for hytteeiere.

Charlottenberg ligger i Värmland kommune, og er dermed en av de nye «grønne» regionene.

Selv pleier Nikolaisen og familien å ta med matvarer fra Norge, og tar sjelden storhandelen i Sverige.

– Jeg synes det er synd at de ser hele Vestre Gøtaland under ett.

Han påpeker at det er lav smitte i Tanum kommune, og at han derfor ikke forstår hvorfor ikke hytteeiere kan få lov til å bruke hytta i det området.

– Det er mer smitte her jeg bor i Lillestrøm kommune.

Savner konkrete svar

Mange hytteeiere er frustrert. Einar Rudaa er initiativtager til Facebook-gruppen «for oss med fritidsbolig i Sverige». Akkurat nå har gruppen over 6800 medlemmer.

Flere ganger har Rudaa sendt brev til Erna Solberg, Bent Høie og Monica Mæland, for å adressere gruppens spørsmål.

– Svar vi har fått tilbake fra departementet er av lite konkret art, noe som ligner ignorering av 12.400 hytteeiere i Sverige. Vi har gjentatte ganger bedt om å få ta i bruk våre fritidseiendommer, hytter og torp uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst.

Rudaa påpeker at i Danmark og Finland har hytteeiere fått kritak for karanteneregelen når de har hytte i Sverige.

– Hva er grunnen til at vi ikke har fått det samme?, spør Rudaa.

Han peker også på at det er manglende logikk i at man kan reise på dagstur for vedlikehold, men at man, ved å overnatte, må ut i karantene. Dette ønsker han en forklaring på.

TROSSER REISERÅD: Anita Sjøstrøm tar sommerferien på hytta på Rävö. Hun mener det er mer smitte i Norge enn i hytteområdet i Sverige. Foto: Harald Henden

– Var ikke et menneske å se

Anita Sjøstrøm er en annen hytteeier som fortviler. Hun og mannen Ivar Sandstad har hytte på Rävö i Sverige, og trosset tidligere i juli norske reiseråd.

Nå er hun og mannen snart ferdig med karanteneplikten.

– Vi sitter nå i karantene og har brukt ti dager av ferien vår på det, men det føles bortkastet. Vi var jo der nede på 14 dagers ferie, og det var jo nesten ikke et menneske å se. En skulle tro at det lå et belte innpå oss med virus fordi vi er norske. Det er klart man må være forsiktig, men det tror jeg vil alle er, sier hun.

Hun påpeker at mange norske hytteeiere tar med seg norsk mat og at hytteeiere – som andre – ønsker å være forsiktige.

– Det er ingen som ønsker å få corona.

FERIERER: Anita Sjurstrøm har i liket med flere nordmenn hytte i Sverige. Hun og mannen trosset regjeringens reiseråd og dro på hytta. Foto: Harald Henden

Etter at Sjøstrøm ble intervjuet i VG, har hun og mannen mottatt flere trusselmeldinger.

– Jeg fikk trusler at du aner ikke. En skulle tro jeg gjorde dette for å få corona. Det er for dumt.

