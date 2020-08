Hurtigruten-sjefen: - Kunne gjort ting annerledes

Mange av gjestene om bord på de to siste seilingene fikk beskjed om at de kunne dra hjem til tross for at det var smitte om bord.

– Vi er veldig lei oss for den situasjonen som har oppstått. Vi har nå et sterkt fokus på å ta vare på bestetningsmedlemmer, gjester og de som sitter fast i Tromsø, sier sjefen for Hurtigruten Daniel Skjeldem til VG.

– Sånn dialogen er med smittevernsoverlegen nå, ser det ut som de kan reise hjem allerede i dag eller i morgen, sier han og legger til at karantenereglene på ti dager fremdeles gjelder.

Han legger vekt på at Hurtigruten har god kommunikasjon med kommuneoverlegen i Tromsø og at det gjøres mye for å få hjem de tidligere gjestene som sitter fast i Tromsø.

– Vårt hovedfokus er å ta vare på mannskapet og gjestene som ikke har fått reist hjem enda.

– Da vi tok beslutningen om å gjennomføre avstigningen var vi ikke kjent med smitte om bord. Så fort det ble kjent at det var smitte, tok vi kontakt med gjestene som hadde vært med, sier Skjeldam.

Hurtigruten ble varslet om en smittet passasjer etter forrige tur, men mente det ikke var grunn til bekymring.

– Vi mener det var en riktig vurdering ut ifra den informasjonen vi satt på da. Man kan selvfølgelig se tilbake på det og si at vi kunne gjort ting annerledes. Vi var ikke kjent med smitte eller symptomer da vi tok gjestene av skipet på fredag i Tromsø, sier han til VG.

– Det var ingen symptomer på den seilingen, eller den neste seilingen. Vi vurderte det dit hen at smitten hadde skjedd etter de har vært om bord, sier han.

33 av de 178 i mannskapet på Hurtigruten MS «Roald Amundsen» er nå bekreftet smittet. Hele besetningen er testet, og de smittede er isolert på skipet.

De jobber fortsatt med å avklare prøvene for fem av de ansatte. Kommunen forventer svar i løpet av dagen.

Publisert: 01.08.20 kl. 13:01

