Frykter enda mer smitte - vil slå ned på drikking i parkene

Oslo kommune vil ha munnbind i kollektivtrafikken og truer med å avlyse fadderukene.

Nå som fadderukene er i gang, har det blitt rabalder om smittevern i hovedstaden og drikking i parker. Oslo kommune har en klart stigende smittetrend, viser VGs talloversikt. Derfor har Oslo kommune nå kalt inn til en pressekonferanse for å lansere nye tiltak.

Byrådsleder Johansen sier at politiet skal slå hardere ned på drikking i parker og truer med å avlyse fadderukene om ting ikke blir bedre.

– Vi kan ikke ha russetreffaktige tilstander i Oslo nå, sier Johansen.

– Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr. Dersom det ikke blir bedre i løpet av kort tid, må jeg be dem som organiserer fadderukene om å avlyse dem, sier Johansen.

Det er svært vanlig å se folk drikke alkohol i Oslos parker, uten at det blir grepet inn. Nå kan det altså komme en endring der. Drikking av alkohol på offentlig sted kan medføre 2.500 kroner i bot.

– Det er ikke lov å drikke alkohol på offentlig sted. Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette, sier byrådsleder Johansen.

Politiet bekrefter at dette stemmer:

– Vi ser at når folk drikker alkohol endres atferden, fokuset på smittevern blir mindre og anbefalt avstand på en meter brytes, skriver Harald Nilssen, stabssjef i Oslo politidistrikt, i en pressemelding.

NYE TILTAK: Fredag ble badeplassen på Sørenga merket i sekskanter med gaffatape. Tilsvarende skal nå skje for flere parker langs Akerselva og vurderes også for Frognerparken. Foto: Stian Lysberg Solum

Regjeringen har innført skjenkestopp fra midnatt i hele landet, men byrådslederen i Oslo trekker denne beslutningen i tvil.

– Jeg er usikker på om dette er det riktige virkemiddelet akkurat nå. Jeg håper ikke at festingen flytter seg fra ordnede former til privatfester og nachspiel uten kontroll, sier Johansen.

Dette er de nye coronatiltakene:

Egne byvakter settes inn for å sikre at drikkeforbud og smittevernregler overholdes i parker

Koronatelefonen skal oppbemannes og få flere linjer.

Det blir mulig å bestille time til koronatesting på kommunens nettsider

Testkapasiteten i Oslo skal økes kraftig, både gjennom økt bemanning på eksisterende testasjoner og nye drop in-tilbud.

En ny teststasjon opprettes på Filipstad, rettet mot passasjerer som ankommer med ferge. I tillegg vurderes ytterligere teststeder.

Det opprettes egne feberpatruljer, som kan komme hjem til dem som av ulike grunner ikke kan dra til en teststasjon.

Vil ha munnbind på kollektivtrafikken

Nå som folk skal tilbake på jobb, er det rett og slett ikke plass til dem på bussene, trikkene og togene i hovedstaden.

– Vår holdning er klar: Vi ønsker sterkt at det kommer nasjonal anbefaling om munnbind på kollektivtransporten, sier byrådsleder Raymond Johansen.

De skal imidlertid vente på de nasjonale rådene.

FHI har frist 14. august til å levere faglige råd til regjeringen, så skal det komme nasjonale munnbind-råd.

– Med en slik anbefaling bør det også være et system som sikrer at alle får lett tilgang til et gratis munnbind, sier Johansen.

Bemanner opp på coronatelefonen

Sist helg var kapasiteten på coronatelefonen fullstendig sprengt, så bare 360 av de 5300 henvendelsene ble besvart, ifølge Aftenposten.

– I helgen var det mange som ringte coronatelefonen og ikke fikk svar. Det var ikke bra nok, sier Johansen.

Han lover at de skal bemanne opp både der og på testingen. Folk har måttet ringe coronatelefonen i Oslo, fordi du per nå trenger at en lege verifiserer at du faktisk skal teste deg. Dette endres onsdag. Da trenger du ikke lenger snakke med en lege for å få satt opp en test.

Oslo kommune mener dette vil gjøre det enklere å nå gjennom. Det skal også åpnes for å fylle ut test-forespørsel på nett.

Kommunen oppfordrer alle til fortsatt å ha hjemmekontor.

– Smitteoppblomstringen viser hvor sårbart dette er, sier byrådsleder Raymond Johansen på pressekonferansen.

VIL HA MUNNBIND HER: Oslo kommune sliter med for høyt press på kollektivtrafikken, spesielt i rushtiden. Derfor vil kommunen at det skal komme anbefalinger om munnbind. Foto: Stian Lysberg Solum

Kommunetopper advarer mot Oslo-reiser

Kommunetopper i Hamar og Farsund har det siste døgnet vært ute og advart sine innbyggere om å reise til Oslo nå. Smittetrykket i Oslo er faktisk høyere enn norske myndigheters smittekrav til andre land og regioner. Hadde Oslo kommune vært en svensk region, ville den altså vært rød.

Til det sier Johansen:

– Nå er Oslo rød, så vi må regne med at flere kommuner rundt er bekymret, og det er jeg og.

