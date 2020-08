MÅ VÆRE HJEMME: Matheus Bless, Isabella og Dianne Samuelsen er satt i karantene hjemme i Porsgrunn etter hendelsen i Skien. Foto: Sindre Omnås, Varden

Kvinne skal ha spyttet i munnen til Isabella: - Det går langt over alle grenser

Det var lille Isabella på ni måneder som skal ha blitt spyttet i munnen på Fritidsparken i Skien onsdag.

Dianne Samuelsen og Matheus Bless skulle bade med den ni år gamle datteren sin på Fritidsparken i Skien onsdag da en fremmed kvinne skal ha pustet og spyttet Isabella (9 måneder) i ansiktet.

– Det er en følelse som ikke kan beskrives, det er sånne ting man bare ikke opplever, forteller Samuelsen.

Det var Varden som omtalte saken og intervjuet familien først.

– Om det ikke hadde vært corona hadde det fortsatt vært en dame som angrep ungen min. Det går langt over alle grenser, sier hun fortvilet.

En voksen kvinne ble pågrepet av politiet torsdag og er mistenkt for hendelsen.

– Blåste og spyttet på barnet

Samuelsen forteller at det hele startet da hun skubbet borti kvinnen da hun åpnet en dør i damegarderoben. Moren syntes kvinnen oppførte seg litt rart, og gikk derfor ut av garderoben og inn i bassenganlegget.

– Så endte hun opp med å følge etter. Hun mumlet noe som vi ikke fikk med oss, og vi sa vi ikke hørte henne. Da fortsatte hun bare å snakke, og kom nærmere og nærmere, forklarer Samuelsen.

Hun forteller at familien fikk inntrykk av at hun skulle vise barnefar Matheus Bless hvordan man lærer små barn å svømme, så han sto derfor stille med datteren i armene.

– Så snur hun seg plutselig mot Isabella og tar tak i kinnet hennes slik at munnen hennes åpner seg, og begynner å blåse og spytte på henne mens hun sier «corona, corona», gjengir moren.

GLAD: Mor Dianne Samuelsen og datter Isabella (9 måneder) smiler til kameraet torsdag. Dianne forteller at hun er glad for at det er lite smitte i Skien, men er fortsatt bekymret. Foto: Sindre Omnås, Varden

Samuelsen forteller at hun tok babyen og løp for å hente en vakt. Til vakten skal kvinnen ha forklart at hun ville lære den lille jenta å svømme.

Familien dro rett hjem og ringte legevakten, for å forhøre seg om hva de skulle gjøre videre.

– Det var de som rådet oss til å kontakte politiet, i tilfelle kvinnen faktisk var smittet.

Da politiet kom til Fritidsparken var kvinnen borte. Hun er kjent for politiet fra før, og de fikk stanset henne i Skien sentrum allerede torsdag.

– Hun ble kjørt til legevakten for coronatest under politiets oppsyn, før hun ble kjørt hjem med pålegg om å bli hjemme til svaret foreligger, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Trond-Egil Groth.

Frem til svarene foreligger må familien i Porsgrunn sitte i karantene.

– Vi må holde oss hjemme og andre handler for oss. Isabella skulle vært i barnehagen, og jeg har vært nødt til å avlyse møter. Matheus skulle også på jobb, men det kan han jo ikke, forteller Samuelsen.

Politiet etterforsker saken

Operasjonslederen er svært klar på hva han tenker om hendelsen, og forteller til VG at slik oppførsel vil få konsekvenser for kvinnen.

– Det er helt hinsides og uakseptabel oppførsel, og det tar vi veldig alvorlig, sier Groth.

Jourhavende jurist Christian Ytterbø i Sør-Øst politidistrikt forteller at politiet først må finne ut av nøyaktig hva som har skjedd før det spekuleres i straff.

– Vi undersøker hva som har skjedd. Politiet har innhentet videoovervåkning og har tatt avhør for å finne ut hva som har skjedd. Det er ikke sikkert at meldingen inn her var helt riktig, sier Ytterbø

ETTERFORSKER SAKEN: Politiet har innhentet overvåkningsvideo og avhørt vitner for å få klarhet i nøyaktig hva som har skjedd. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kvinnen har status som mistenkt, har avgitt forklaring, og har frivillig latt seg teste, legger han til.

– Hvis hun har corona, så går det på §237 om smitteoverføring, hvor det er bot eller fengsel opp til tre år. Men om det er den paragrafen som er aktuell å bruke i saken, kan jeg ikke si.

Dersom det viser seg at kvinnen ikke er smittet med coronaviruset er det sannsynlig at hun heller vil bli siktet for §266 hensynsløs atferd, forteller juristen.

– At det er en situasjon som ble oppfattet som skremmende og plagsom for foreldrene er helt klart, sier Ytterbø.

