IKKE ENNÅ: Professor Pål Aukrust vil fortsatt ikke anbefale bruk av Remdesivir, da vi mangler store og uavhengige studier. Foto: Terje Pedersen

Norge har sikret seg Remdesivir – professor vil ikke anbefale bruk

Norge skal få Remdesivir til behandling av coronapasienter. Men professor som jobber med testing av medisinen vil ikke anbefale bruk før større studier støtter den.

Onsdag ble det kjent at Norge er del av avtalen som sikrer EU nok Remdesivir til behandling av 30.000 coronapasienter.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier han er fornøyd med at Norge er omfattet av innkjøpsavtalen med EU gjennom Joint Procurement Agreement.

– Kliniske studier har vist seg Remdesivir kan ha effekt på behandlingstiden for pasienter på respirator, sier han blant annet til VG.

Dette mener professor Pål Aukrust – som jobber med å teste medisinen i Norge – trenger en presisering.

POSITIV: Bent Høie sier Remdesivir kan ha effekt på behandlingstiden for pasienter på respirator. Foto: Frode Hansen

– Remdesivir er et potensielt viktig medikament mot covid-19. I en viktig studie blant sykehusinnlagte pasienter ble det vist at medikamentet hadde en gunstig effekt på tiden det tok å komme seg fra sykdommen, men det hadde ingen sikker effekt på dødelighet.

Han beskriver studien som lovende, men sier vi trenger andre studier som verifiserer effekten og viser effekt på dødelighet i land i den tredje verden, før medisinen skal bli del av standardbehandlingen.

– Når det gjelder de aller dårligste, som de på respirator, vil sannsynligvis antiviral behandling alene uansett ikke være nok slik den nylig omtalte Recovery-studien kunne tyde på, sier han til VG.

I midten av juli sa Aukrust til VG at de ikke ville anbefale bruk av Remdesivir ennå. Han savnet større og uavhengige studier.

– Jeg står for det samme fortsatt. Vi venter spent på resultatene fra WHO Solidarity-studien hvor Remdesivir testes ut i mange land. Hvis den viser det samme, pluss effekt på dødelighet, vil Remdesivir sannsynligvis bli en del av standardbehandlingen ved covid-19.

– Vi håper på at resultatene vil kunne foreligge ila noen uker, legger han til.

WHO-studien er ifølge professoren den eneste ikke-kommersielle store studien på Remdesivir.

– Vi trenger enda flere data før vi kan konkludere. De tror vi kommer snart.

MEDISINEN: Remdesivir har allerede blitt testet på mange personer rundt om i verden, men man venter fortsatt på svar fra en større studie fra WHO. Foto: SASCHA STEINBACH / EPA

Viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, bekrefter overfor VG at Norge allerede har – gjennom Nor-Solidarity-studien – brukt Remdesivir på pasienter med coronaviruset.

– Det er pasienter med covid-19 med et alvorlig sykdomforløp, som innlegges i sykehus og som har pustebesvær, som er aktuelle for behandling med Remdesivir, sier han om hvem som skal bruke medisinen.

Frich har også sett at sykehusoppholdene blir kortere, noe han sier er av betydning både for pasienten og helsevesenet.

– Det pågår fortsatt forskning om nytten av Remdesivir som vil gi oss mer kunnskap om behandlingen. Det pågår også forskning om nye legemidler og vaksiner som vil være viktig for å utvikle mer effektiv behandling av covid-19.

Han mener det er for tidlig å si når Remdesivir skal tas i bruk utenfor studien og påpeker at Det europeiske legemiddelbyrået har gitt en betinget markedsføringstillatelse for legemiddelet.

– Det er behov for mer kunnskap derfor er det ønskelig at Remdesivir brukes innen rammen av en klinisk studie, slik som Nor-Solidarity.

