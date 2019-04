ÅSTEDET: Politiet satt opp sperringer utenfor en bolig i Florø tirsdag. Foto: Truls Kleiven

Mann (22) siktet for drap på mann (40) i Florø

Allerede før den 40 år gamle mannen ble funnet livløs var politiet i kontakt med mannen (22) som nå er siktet for forsettlig drap.

Den siktede mannen sitter nå i avhør, og forklarer seg. Det opplyste politiadvokat Inger- Lise Høiland under en pressekonferanse i Florø onsdag ettermiddag.

– Like før klokken 13 i går var politiet ute på et hus på grunn av en bekymringsmelding. Der fant politiet en livløs mann. Han ble erklært død på stedet cirka 40 minutter senere, sier politiadvokaten.

Den avdøde mannen var 40 år, mens mannen som nå er siktet for drap er 22 år gammel, opplyser politiet. Begge er bosatt i Florø og begge er norske statsborgere. Den drapssiktede mannen beskrives som en kjenning av politiet.

– Så vidt vi vet er de ikke i slekt, men vi vet at de kjenner hverandre, sier Høiland.

Ifølge politiet var det skader på avdøde som gjorde at de mistenkte at han var utsatt for en straffbar handling, men de vil ikke utdype hva slags skader det er snakk om.

Den siktede mannen ble pågrepet tirsdag.

– Vi hadde kontakt med siktede før avdøde ble funnet, og hadde kontroll på bevegelsene hans frem til han ble pågrepet klokken 15.30, sier Høiland.

Boligen og området rundt boligen ble sperret av tirsdag slik at politiets kriminalteknikere kunne starte arbeidet med å sikre bevis. Dette arbeidet fortsetter også onsdag. Politiet opplyser at de gjennomførte en rundtspørring tirsdag og vil fortsette med vitneavhør onsdag.

– Vi har også sikret spor på siktede- og på hans bolig, sier politiadvokaten.

Det var tirsdag at politiet dro til leiligheten i Florø der de fant en mann bevisstløs. Helsepersonell ble tilkalt og startet førstehjelp, men livet sto ikke til å redde.

Den siktede mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Sogn og Fjordane tingrett i morgen.

Publisert: 03.04.19 kl. 14:39 Oppdatert: 03.04.19 kl. 14:50