Overgrepssaken i Trondheim: – Veldig skremmende

Bistandsadvokaten for de fornærmede jentene i overgrepssaken i Trondheim, Lilli Marie Brimi, forteller at saken er svært belastende for alle jentene og de pårørende.

En mann i 40-årene er siktet for overgrep mot flere barn i Trondheim , blant annet er han siktet for grov voldtekt. I en pressekonferanse torsdag fortalte politiet at det kan være så mange som 50 fornærmede i saken.

Per nå er 21 jenter under den seksuelle lavalderen som er fornærmet i saken. Det er hovedsakelig snakk om jenter i 13 til 15 års alderen, men det skal også være jenter ned i 11 års alderen.

– De har opplevd dette som veldig skremmende, at det er folk som bevisst ønsker å lure og utnytte mindreårige. Samtidig er de opptatt av at det er et viktig samfunnsproblem som politiet må gjøre noe med, sier bistandsadvokat Lilli Marie Brimi til VG.

– Sjokk for foreldrene

Mannen skal ha brukt både Instagram og Snapchat for å komme i kontakt med disse jentene. Han har flere hundre kontakter på Snapchat, opplyser politiet.

– Det er også et sjokk for enhver forelder. Dette er unge jenter i en sårbar alder hvor mange faktorer kan innvirke på at slike hendelser som dette kan skje, sier Brimi.

Både politiet og bistandsadvokaten understreker at det er viktig at det spres kunnskap til barn og voksne om at det er personer som opptrer på en slik måte, og at man kan bli lurt og utnyttet selv om man tror man er forsiktig og setter grenser.

Erkjenner i hovedsak straffskyld

Mannen er siktet for flere grove voldtekter, kjøp av sex av barn, direkteoverførte overgrep fra Filippinene, samt misbruk av identitet. Ifølge politiet er barna fra Filippinene ned i fireårs alderen.

– Han erkjenner i hovedsak straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer Kolbjørn Lium til VG.

Lium ønsker ikke å kommentere hvordan hans klient har det, men forteller at han har samarbeidet med politiet.

Mannen er tre ganger tidligere dømt for lignende forhold, og i mars i år fikk mannen diagnosen pedofili.

