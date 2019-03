NABOKRANGEL: Arne Vigeland ble rikskjendis etter at han delte naboens uthus på Nesøya i to i 2014. Nå må han i fengsel. Foto: Mattis Sandblad

Høyesterett sier nei til huskappe-saken

Høyesterett vil ikke behandle anken til Arne Vigeland, som i lagmannsretten ble dømt 120 dagers fengsel etter å ha kuttet naboens uthus i to da de var på feire.

«Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett», står det i en fersk beslutning.

Vigeland ble dømt til 120 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett. I tillegg ble han dømt til å betale 510.000 kroner i erstatning til naboene, samt 224.000 kroner til If skadeforsikring.

Nå er denne dommen rettskraftig.

Det var i 2014 at huskappingen fant sted på Nesøya i Asker.

Vigeland ble tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.

Vigeland erkjente handlingene han sto tiltalt for, men nektet straffskyld. Han framholdt i retten at han mente han hadde rett til å fjerne deler av uthuset fordi det sto på hans tomt, skriver NTB.

«Handlingene var veloverveide og planlagte fra Vigelands side, og hadde sterkt preg av selvtekt under en privat rettstvist», skrev lagmannsretten i dommen mot ham.

