FAST FISK: Jan Vidar Smenes (t.h.) sammen med middag (t.v.). Foto: Privat

Tok 200 kilos fisk – med miniubåt

Jan Vidar Smenes tok en makrellstørje med et svært avansert fiskeverktøy.

– Det er litt fetter Anton-fisking, sier Jan Vidar Smenes til VG, og forteller om matauken tidligere denne uken ute på oljefeltet Smørbukk Sør langt ute i havet utenfor Kristiansund.

Smenes var på jobb på oljeriggen Transocean Encourage. Store deler av boreriggen ligger på havets bunn 300 meter under dem, og vedlikehold og kontroll av dette foregår med en fjernstyrt miniubåt. Smenes er arbeidsleder for teamet som styrer ubåten.

FISKEFARTØY: Det var med denne miniubåten Jan Vidar Smenes grep fisken i halen og kjeften, og tok den med seg opp fra dypet. Foto: Privat

– Vi skulle bare ha et vanlig rutinedykk, og senket miniubåten ned i vannet. Den ligger inne i et bur, nesten en slags liten garasje, og vel nede på bunnen kjører vi den ut, forklarer Smenes.

Svømte seg fast

På vei ned ser de at vannet er uvanlig grumsete, og vel nede ser de en enorm fiskehale foran kameraet. Det viser seg at en makrellstørje har kollidert med buret og miniubåten, og kilt seg fast.

– Antagelig svømte den seg fast da vi var på rundt 170 meter, og så ble den med hele veien ned til 280 meter. De svømmer jo utrolig fort – opp mot 60–70 kilometer i timen, så det kan hende den tok kvelden da den traff buret med ubåten.

FANGSTMENN: Frode Nedrebø (t.v.) og Jan Vidar Smenes var på skift da fisken kilte seg fast i miniubåten. Foto: Privat

Miniubåten har robotarmer, så den tok fiskehalen i den ene armen og kjeften i den andre, og trakk den løs. Vel oppe ved havflaten heiste de den opp på dekk.

– Det var stor oppstandelse da vi fikk den opp. Den var skikkelig svær, og vi måtte bruke trucken til å løfte den opp.

Delikatesse

Målingene viste at makrellstørjen var 2,65 meter lang, og veide drøyt 200 kilo.

Så kom kokken og stuerten og sløyet kjempefisken.

– Nå har vi bunkret opp med delikatesser i lang tid. Jeg fikk med en kilo fisk hjem, med gode tips om hvordan den skal tilberedes, sier Smenes.

De meldte fra om fangsten til Fiskeridirektoratet, for makrellstørje er sjeldne saker å få på noe som helst vis utenfor norskekysten. Lenge var fisken nesten borte fra våre farvann, men etter at det i 2007 ble innført forbud mot å fiske den, har bestanden tatt seg opp. I år er kvoten for makrellstørje i Norge 239 tonn.

200 kilo av denne kvoten ble altså tatt med miniubåt.

