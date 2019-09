FRI MANN? Kjell Alrich Schumann kan være fri fra kriminalomsorgens vilkår om den ferske tingrettsdommen blir stående. Foto: Geir Otto Johansen, VG

Sier nei til fortsatt forvaring for Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann

Dersom Sør-Gudbrandsdal tingretts ferske avgjørelse blir stående er 53-åringen ferdig med forvaringsdommen etter Nokas-ranet i Stavanger for femten år siden.

Tingretten mener det ikke lenger er nærliggende fare for at Schuman vil begå nye alvorlige straffbare handlinger.

De avviser påtalemyndighetens begjæring om å forlenge forvaringsperioden i tre nye år. Nokas-raneren er dømt for å ha avfyrt skuddet som drepte politiførstebetjenten Arne Sigve Klungeland 5. april 2004.

Etter at han ble prøveløslatt i oktober 2014 har Schumann levd med prøveløslatingsvilkår.

Han har for eksempel vært pålagt å ha jevnlig kontakt med kriminalomsorgen og krav til når han skal være hjemme og på jobb.

Restriksjonene har blitt gradvis lettet, men først nå kan Schumann bli helt fri til å leve som han vil.

Statsadvokat Arvid Malde var aktor i saken og kan velge å anke avgjørelse inn for lagmannsretten. Han sier til VG at han ikke kan uttale seg om avgjørelsen før dommen er formelt forkynt for Schumann.

Advokat Fredrik Broadwall er Schumanns forsvarer. Han sier til VG at hans klient er kjent med avgjørelsen som falt i Sør-Gudbrandsdal tingrett mandag.

– Jeg er selvfølgelig helt enig med tingretten og mener deres avgjørelse er grundig og riktig. Schumann synes det er godt at påtalemyndighetens begjæring ikke ble tatt til følge, sier Broadwall.

– Det er mange år siden og det er noe som han allerede har jobbet veldig mye med, for lang tid siden. Det var grunnen til at Høyesterett løslot ham for fem år siden, fortsetter forsvareren.

Et av kriminalomsorgens vilkår har vært at Schumann ikke skal ha kontakt med noen av de andre dømte fra Nokas-saken eller andre personer i kriminelle miljøer.

– Har det vært noe han har savnet? Kommer han til å ta kontakt med noen av de meddømte?

– Nei, nei, på ingen måte. De har han absolutt ikke noe ønske om, tvert imot, sier Broadwall.

HESTEINTERRISERT: Kjell Alrich Schumann og hesten Freedom da de kjørte et rutineløp på Biri travbane våren 2015. Foto: Geir Olsen, VG

Moderat gjentagelsesfare

De rettspsykiatrisk sakkyndige mener Schumann har diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse som vurderes som en risikofaktor, men viser også til at han har gjennomgått endringsprogrammer og har gått til psykolog over lengre tid. Ifølge de sakkyndige er det moderat fare for at Nokas-raneren begår ny alvorlig kriminalitet.

Tingretten viser til at Schumann ikke ruser seg, har stabile familierelasjoner og ordnete boforhold. Han er flere ganger er dømt for brudd på veitrafikkloven, men har ikke begått mer alvorlig kriminalitet.

Brøt vilkårene

53-åringen brøt vilkårene for prøveløslatelse ni ganger i 2018. Ved alle tilfellene dreide det seg om at han kom for sent eller ikke møtte til avtale, eller at han ikke var hjemme da kriminalomsorgens kontrollører kom hjem til ham.

200-SEDLER: Slik så det ut i tellesentralen etter Nokas-ranet. Foto: Politiet

Ifølge dommen har et vitne fra kriminalomsorgen forklart at hun mener Schumann er noe vimsete og at han har hatt problemer med å holde styr på avtaler. Det skal også ha medført at han også har kommet for tidlig til avtaler og hun skal selv ha opplevd at han har plottet inn feil tidspunkt i kalenderen mens hun var til stede.

Oppsummert mener tingretten at trøbbelet med å holde avtaler isolert sett ikke tilsier at det er nærliggende fare for ny alvorlig kriminalitet.

«Situasjonen ville stilt seg annerledes dersom Schumann hadde brutt vilkåret om at han ikke skal ha kontakter med personer fra det kriminelle miljø. Det er ingen holdepunkter for at han ønsker kontakt med slike personer», heter det i dommen.

