VARIERT: Samtidig som vi noen steder kan komme opp mot 55 millimeter regn på tre timer, kan vi få over 30 grader og varmerekord de nærmeste dagene på andre steder. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Flomfare på Vestlandet de neste dagene

På Vestlandet melder NVE om flomfare og fare for jord- og flomskred på grunn av kraftige regnbyger. Samtidig melder meteorologene om 30 grader flere steder.

NTB

Oppdatert nå nettopp

Det er i det hele tatt meldt om mye vær de neste dagene. Onsdag og torsdag kan det bli både kraftig regn, varmerekorder, flom og skred.

Meteorologene har sendt ut oransje farevarsel for styrtregn i Sogn og Fjordane og Hordaland og gult nivå nord i Rogaland.

Lokalt kan det komme 30 til 55 millimeter nedbør i løpet av tre timer. Kraftigst regn ventes fra onsdag ettermiddag til torsdag morgen.

NVE har sendt ut varsel om flomfare på gult nivå for Vestlandet på grunn av den kraftig nedbøren. Dette kan føre til lokale oversvømmelser, advarer NVE på varslingstjenesten varsom.no.

Meteorologisk Institutt har på sin side sendt ut farevarsel på oransje nivå:

De store nedbørsmengdene fører dessuten til jord- og flomskredfare på Vestlandet, også dette på gult nivå.

Første del av onsdag kan det komme kraftige regn- eller haglbyger i Agder, Telemark, Vestfold, Østfold og Buskerud, ifølge meteorologene. Lokalt kan det komme 20 millimeter nedbør på en time.

Samtidig går det mot varmerekorder flere steder.

– Aldri har det vært over 30 grader så sent på sommeren, men nå er det mulighet for så høye temperaturer flere steder. Dette gjelder mange steder sør i landet, så langt nord som på Helgeland, opplyses det.

Torsdag er det trolig slutt på det varme været.

Publisert: 27.08.19 kl. 12:53 Oppdatert: 27.08.19 kl. 13:12

