Kongefamilien feirer den nykonfirmerte prinsessen: – Vi er så stolte av deg

Etter en tårevåt konfirmasjonsgudstjeneste i Slottskapellet er prinsesse Ingrid Alexandra og gjestene samlet til lunsj på slottet lørdag ettermiddag.

Da gjestene ankom lunsjen i Store spisesal på slottet ble de tatt imot av Det norske jentekor der det vanligvis står gardister på hver sin rekke. Koret sang både tradisjonelle sanger som «Bruremasj fra Vågå» og «Våren» av Edvard Grieg, i tillegg til nyere innslag, som «Lite og stort» av poptrioen No. 4.

Mange av gjestene ble tydelig rørt av innslaget fra koret, som sto bunadskledde i slottets ballsal.

Før lunsjen ble servert ønsket dronning Sonja velkommen ved å holde en tale for barnebarnet sitt.

– Vi er så stolte av deg, og så glade for å få feire den store dagen din her på Slottet – etter den vakre seremonien i kapellet, sa dronningen.

Prins Sverre Magnus og Marius Borg Høiby

Dronningen trakk frem, med et humoristisk glimt i øyet, at prinsessen hadde hatt en mye lettere konfirmasjonsdag enn bestefaren, Kong Olav. Dronningen fortalte at Kong Olav hadde betrodd henne at han på sin konfirmasjonsdag ble utspurt av biskopen i over en time.

– Meget har altså gått riktig vei med tiden – også opplevelsen av å være kongelig konfirmant! – selv om du kanskje synes det var litt ensomt uten dine medkonfirmanter, sa dronningen i talen.

Dronningen trakk frem prinsessens store engasjement for naturen, og alle de flotte turene kongefamilien har vært på sammen.

– Jeg håper at de sterke båndene mellom oss i familien vil bidra til å bære deg gjennom livet, sa dronningen.

Hun trakk også frem hennes og prinsessens samarbeid om prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i Slottsparken, som skal ferdigstilles i høst – med 12 kunstverk fra barn fra alle deler av landet.

Vi har sammen vurdert dem underveis i prosessen. Det har vært spennende å samarbeide med deg om dette, og å lytte til dine velfunderte betraktninger, sa dronningen.

I talen snakket dronningen også om prinsessens nye Aust-Telemarksbunad, som prinsessen selv har vært med å skape. Dronningen fortalte at det knytter seg en

særegen historie til bunadssøljen.

– For to år siden fikk jeg nemlig en sølje i gave av min nå 99 år gamle kusine. Den

hadde min fetter funnet for mange år siden på branntomten etter min mors

barndomshjem i Skien. Søljen hadde tilhørt min bestemor Maja. Nå har vi gjenskapt den, og vi kaller den «Maja-søljen”, fortalte dronning Sonja, og la til:

– Jeg håper du vil bli riktig glad i den – og bruke den ofte.

På menyen på konfirmasjonsdagen står avokado med laksetartar-ingefær-jordskokkchips-soyamajones og urter fra hagen, kveite med høst- grønnsaker og skalldyrsjy, og Yuzu/mango mousse med rullekake mango og sorbé til dessert.

