HØYESTE: Torsdag ble det målt den høyeste temperaturen noensinne i Norge så sent på året, i Etne kommune i Hordaland. Foto: Meteorologisk institutt

Ny norgesrekord: Målte 30 varmegrader i Etne

Tirsdag ble det målt 30,1 varmegrader i Etne i Hordaland. Det er ny norgesrekord, ifølge Meteorologisk institutt.

Oppdatert nå nettopp







– Aldri før har vi målt over 30 grader så sent på året noe sted i landet, melder Meteorologene på Twitter.

Målingen ble gjort klokken 14 tirsdag.

Ifølge Meteorologisk institutt har det tidligere blitt målt 30 varmegrader 26. august, men altså aldri så sent på året som dagens dato.

les også Norges varmerekord kan være tangert

Ordfører: – Fantastisk!

Når VG ringer ordfører Siri Klokkerstuen (Ap) i Etne kommune, har hun fortsatt ikke fått med seg nyheten om at kommunen har fått en ny norgesrekord.

– Kjære vene, det er jo helt fantastisk! Jeg har registrert at skolen organiserer bading både i dag og i morgen, så barna er glade for at de får starte skolen litt på denne måten. Det er luksus.

Hun peker på at Etne kommune har satt flere varmerekorder de siste årene, blant annet i juli i fjor da det ble målt 34,7 varmegrader.

– Det er litt uvant for oss. Hvis du ser på Norgeskartet er det kanskje ikke den plassen du hadde tenkt på som landets varmeste.

Samtidig understreker ordføreren at hun er bekymret for de store svingningene i været, med mer kraftige nedbørsmengder og mer ekstremvarme.

– Det er klart du gjør deg noen tanker om hva det er som er i ferd med å skje.

Publisert: 27.08.19 kl. 16:00 Oppdatert: 27.08.19 kl. 16:24