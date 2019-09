BRANT: To biler tok fyr på Tåsen i Oslo i juni. Politiet sa da til NTB at de undersøkte om brannene kunne være påsatt. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

123 bilbranner kan være påsatt i Oslo siden 2017

Rundt en tredel av alle bilbrannene i Oslo politidistrikt siden 2017 kan være påsatt. De fleste sakene henlegges.

Den siste tiden har mediene omtalt en rekke bilbranner i Oslo. Senest natt til fredag brant det i to biler i Gamlebyen. Politiet mistenker at brannene er påsatt.

Nå kommer det fram at det fra starten av 2017 til 1. april i år har vært 123 bilbranner i Oslo som politiet tror kan være påsatt.

Det skriver justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (Frp) i et svar på et skriftlig spørsmål fra Arbeiderpartiets Jan Bøhler.

En tredel kan være påsatt

I august ba Bøhler statsråden om en oversikt over hvor mange bilbranner politiet har etterforsket i 2017, 2018 og 2019, og en oversikt over hvor mange saker som er oppklart, og hvor mange gjerningspersoner som er tiltalt og eventuelt dømt.

I sitt svar skriver justisminister Kallmyr:

– I 2017 ble det registrert 153 bilbranner, hvorav 62 kan være påsatt. I 2018 er det registrert 186 bilbranner, av disse kan 53 være påsatt. For 2019 foreligger det kun tall for perioden 1. januar til 1. april. Det er registrert 21 saker, hvorav 8 kan være påsatt.

Statsråden understreker at det ikke finnes egne statistikkgrupper for bil- og garasjebranner i politiets straffesaksregister, og tar også forbehold om ulik registreringspraksis.

– Det antas at en tredel av bilbrannene skyldes tekniske årsaker, en tredel forsikringssvindel, og den siste tredjedelen påsatt som trusler eller skadeverk, skriver Kallmyr.

De fleste sakene henlegges

Justisministeren har ikke hatt tid til å finne ut hvor mange av brannene som er oppklart, og hvor mange som er tiltalt og dømt.

– Det jeg kan si er at Politidirektoratet oppgir at det generelt er utfordrende å oppklare bilbranner. Mangel på bevis medfører at de fleste sakene henlegges på grunn av ukjent gjerningsperson. Det er sjeldent at politiet har tekniske spor som kan knytte en konkret gjerningsperson til åstedet, skriver Kallmyr.

