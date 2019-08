GRØNT LYS: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har i dag klargjort at Unge Venstres «Legalize it»-kampanje ikke kan nektes på skoledebatter. Foto: Frode Hansen

Sanner om Venstres cannabis-kampanje: – Full rett til å ytre budskapet

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener Unge Venstre har lov til å bruke plakater som tar til orde for legalisering av cannabis på skoledebatter.

Denne uken har ungdomspartiene stått på stand rundt om på landets skoler for å snakke om politikk, delta i debatter og dele ut valgkampeffekter.

For Unge Venstre, som lenge har kjempet for liberaliseringen av ruspolitikken, har spesielt sistnevnte vært problematisk.

I tillegg til å henge opp plakater, deler ungdomspartiet nemlig ut klistremerker og pins med teksten «Legalize it» (legaliser det) på. Dette har ført til motstand fra både politiet og skolene.

I Agder, Troms og Trøndelag har politiet tatt grep for å hindre ungdomspartiets utdeling av det de mener er ulovlige valgkampeffekter.

– Rolleblanding

Justispolitisk talsperson i Høyre, Peter Christian Frølich, stilte denne uken kunnskapsminister Jan Tore Sanner spørsmål om kampanje-nekten. Han reagerte sterkt på politiets fremferd i saken, og sa blant annet til VG på tirsdag:

– Jeg har ikke sett lignende på år og dag. Dette er en rolleblanding som er helt uhørt, politiet må rett og slett ta seg sammen, sier han.

I dag kom svaret fra Sanner:

– Jeg vil innledningsvis peke på ytringsfriheten som grunnleggende menneskerettighet og en forutsetning for vårt demokratiske system. Den er vernet både av en egen bestemmelse i Grunnloven og av bestemmelser i internasjonale menneskerettskonvensjoner. Politiske ytringer har et særlig sterkt vern. Det er ingen løsning å forby ytringer som vi ikke liker. Vi må heller møte slike ytringer med motytringer, skriver Sanner.

– Jeg er ikke enig i budskapet i Unge Venstres kampanje, men jeg mener like fullt at det er deres fulle rett å ytre budskapet.

MØTER MOTSTAND: Slik ser pinsen Unge Venstre forsøker å dele ut på stand i kommunevalgkampen. Foto: Unge Venstre

Unge Venstre: – Viser at skolene tok feil

– Dette beviser at skolene har tatt feil hele veien. Skolene har ikke hatt grunnlag for å nekte oss å dele vårt budskap, og det er skuffende at skolen trengte denne beskjeden fra kunnskapsministeren, sier leder av Unge Venstre, Sondre Hansmark Persen.

Han har tidligere gått hardt ut mot skolene som stoppet Unge Venstres ungdomspolitikere fra å dele ut valgkampmateriale med budskapet «Legalize it».

Som VG tidligere har fortalt ble Unge Venstre møtt av en representant for rektor da de møtte opp på Nordahl Grieg videregående skole i Bergen på mandag. Da kalte Persen det et «overtramp, forhåndssensur og at det går langt over mandatet skolen har».

– At vi kan møte opp til skoler med denne beskjeden fra Sanner i baklommen, er vi veldig glade for, sier Unge Venstre-lederen.

UNGE VENSTRE-LEDER: Sondre Hansmark Persen Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Sanner: – Ingen grunnlag

Sanner skriver videre:

– Jeg mener det er viktig at barn og unge får en god innføring i ytringsfrihet og demokrati. Hvis skoleeier går inn og legger begrensninger på partienes argumentasjon og symbolbruk, vil det kunne ha motsatt effekt, skriver Sanner.

Han peker videre på at Opplæringsloven gir ikke fylkeskommunene plikt eller adgang til å skjerme elevene mot denne type ytringer, selv om det finnes en bestemmelse om forbud mot reklame.

– Etter denne bestemmelsen skal skoleeier hindre at elever blir utsatt for reklame som i stor grad kan påvirke holdninger, atferd eller verdier, blant annet på skolens område. Bestemmelsen kan også omfatte politisk reklame, men den er ikke til hinder for at politiske partier fremmer sine synspunkter på skolens område i forbindelse med skolevalg.

Sanner utelukker derimot ikke at det i særlige tilfeller vil være aktuelt å begrense ytringer som ikke er ulovlig, men som for eksempel kan være sterkt støtende.

– Terskelen for å begrense politiske ytringer er høy, og jeg kan ikke se at fylkeskommunene har grunnlag for å hindre Unge Venstre i å fremføre sine synspunkter om legalisering av cannabis i forbindelse med skolevalget.

